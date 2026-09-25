Su estado de salud sigue siendo delicado, por lo que permanecerá unos días más en observación

Maricarmen, la anciana desahuciada, será acogida por su primo Vicente en cuanto reciba el alta hospitalaria

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MadridMaricarmen, la anciana de 87 años con movilidad reducida y un 50% de discapacidad que fue desahuciada el pasado miércoles 23 de septiembre en el barrio del retiro de Madrid, ha querido mandar una vez más un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que la han apoyado y se han movilizado contra su desalojo. La octogenaria, que llevaba 71 años viviendo en esa casa en régimen de alquiler, y que ya no podía hacer frente a la drástica subida del mismo por parte de la empresa propietaria del inmueble, –Urbagestión Desarrollo e Inversión–, que no aceptó ninguna oferta ni alternativa para parar el desahucio, ha pasado su segunda noche en el hospital.

Con su estado de salud aún muy delicado tras todo lo que ha tenido que vivir, todavía permanecerá unos días más en observación. A su compleja situación, además, se añade la incertidumbre de no saber qué va a ser de ella y dónde va a vivir, aunque, por el momento, cuando reciba el alta, se irá con un primo hasta que encuentre otra alternativa.

Oleada de apoyo a Maricarmen frente a su desahucio

Desahuciada definitivamente en el que era el cuarto intento de echarla del domicilio, su desalojo ha hecho estallar la indignación. Si ya ese mismo miércoles en que ocurrió todo había una multitud de personas concentrada en torno al portal del edificio en el que vivía para impedir que se la llevasen de allí, la oleada de ciudadanos que se han ido sumando para denunciar la situación no ha dejado de extenderse. Después de que la Policía Nacional se abriese paso ejecutando la orden judicial pese a la oposición de los concentrados, la tarde del 23 de septiembre, con Maricarmen ya expulsada de la vivienda, se desarrolló entre una sucesión de manifestaciones en distintas personas de España, con Madrid como epicentro. En total, 10.000 personas, según datos del a Delegación del Gobierno, se movilizaron clamando contra lo ocurrido, viendo en ello un símbolo de la insostenible crisis de la vivienda y el negocio especulativo en el que se ha convertido la misma, con fondos buitre alterando a su antojo los elevadísimos precios que hacen imposible para muchos el acceso a una vivienda digna.

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Desde entonces, las protestas continúan y nada frena la oleada de apoyo a Maricarmen. Durante su estancia en el hospital, varias personas se han acercado para dejarle carteles de ánimo. Todo, mientras desde el lado político continúa, una vez más, el cruce de acusaciones entre grupos enfrentados sin que la octogenaria sepa aún dónde vivirá y sin que la crisis de la vivienda vea solución alguna a lo que se mantiene como preocupación número uno de los españoles en la actualidad, según el CIS.