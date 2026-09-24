telecinco.es 24 SEP 2026 - 10:04h.

Incapaz de tentarse, Nando convocaba una hoguera de confrontación e Isa no entendía su decisión

“¡No me has dado tiempo para nada!”, se quejaba Isa nada más llegar a la hoguera de confrontación

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Primera hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones'. Incapaz de tentarse con las chicas en su villa, Nando decidía convocar a su chica, Isa, y ella no se lo tomaba nada bien. La joven acudía a su cita pero lo hacía con evidente enfado: “¿Pero qué haces, tío?”; le preguntaba ella; “¡Hija mía que parecía que querías comerle los morros!”, respondía él.

Isa le reprochaba que no llevaban apenas tiempo en la experiencia pero él le echaba en cara los comentarios que había hecho: “Te estaban grabando, decías que te lo fol*** sin cámaras”, le recordaba él.

Pero ella le apuntaba que estaban en ‘La isla de las tentaciones’ y tan solo estaba tentándose. “¿Has venido para hacerme el lío o qué?”, se preguntaba él; “¡No me has dado tiempo para nada!”, replicaba ella.

Juntos veían sus imágenes e Isa le reprochaba que hubiera ‘jugado’ si en realidad lo que quería era irse. Sin embargo, él confesaba que no había vivido la experiencia de una forma completamente sincera.

Así llegaban a la frase que más daño había hecho a Nando, esa en la que Isa parecía decir que esta era su oportunidad para dejarle. "Te has visto ¿No?", preguntaba él pero ella aseguraba que estaba "sacado de contexto".

La decisión final de Nando e Isa en 'La isla de las tentaciones'

A pesar de su enfado, Nando tenía muy claro que quería volver a casa con su chica e Isa, tras dudar, le decía: “Le quiero con toda mi alma, sé que es la persona de mi vida, por mucho que haya dicho en la experiencia que Borja era mi tentación, al final sé que no hubiera caído realmente porque estoy enamorada de Nandito y me quiero ir con él”.

La reacción de Isa tras su hoguera de confrontación con Nando

Tras ver su hoguera de confrontación, Isa publicaba un mensaje en sus redes sociales. Daba las gracias "por los comentarios bonitos" y se dirigía a todos los que la entienden o intentan hacerlo: "Muchas gracias, a veces no es fácil conectar con las personas detrás de una pantalla". De hecho, reconoce que le pasa a ella misma: "Incluso yo viéndome en muchas ocasiones no lo hago y por esa razón lo aprecio tanto y lo necesito. Os adoro".

Mientras tanto, Nando publicaba una imagen en redes sociales en las que iba camino de casa de Kiko, donde han visto su hoguera.