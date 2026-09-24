telecinco.es 24 SEP 2026 - 11:51h.

Juls Janeiro abrió una batalla con Belén Esteban respondiendo como nunca a una supuesta indirecta de la madre de su hermana en Instagram: "Eres un meme televisivo, cariño”.

Belén Esteban respondió a Juls, que luego dejó claro que la historia tiene dos versiones y ella nunca ha contado la suya

Belén Esteban se sienta este 25 de septiembre en '¡De viernes!' y responderá a todas las polémicas

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Juls Janeiro y Belén Esteban han entablado una guerra mediática desde que la hija de Jesulín de Ubrique hiciera unas polémicas declaraciones en televisión. Ha pasado un mes desde aquel momento y a lo largo de este tiempo han surgido polémicas y frentes que Belén tendrá que abordasr en su entrevista en '¡De viernes!" este 25 de septiembre. Pero ¿Qué ha pasado entre ellas hasta ahora?

Todo empezó con un mensaje en Instagram que Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique, interpretó como una indirecta de Belén Esteban hacia ella. Por eso, ante los medios estalló como nunca e hizo unas declaraciones que dieron lugar a una auténtica batalla: ¿Sabes qué pasa? Que yo no soy tanto de indirecta, yo soy más de decir las cosas claras. Prefiero llamarla la sombra de Jesulín de Ubrique. Lo siento mucho, Belén. Me dirijo a ti porque es que yo hablo directamente. Eres un meme televisivo, cariño”.

Tan solo 24 horas después llegaba la respuesta de Belén, que decía estar "flipando" con lo que decía Juls: "No entiendo nada".

Pero hubo más y es que Juls lanzó un nuevo bombazo diciendo que visitó la casa de Belén Esteban, lo que despertaba viejas polémicas: "Fui a llevar a Andrea porque habíamos quedado para verla mi padre y yo".

Juls Janeiro respondió al desnudo de Belén Esteban

Días después, Belén Esteban publicaba un usan foto en Instagram en la que la veíamos con poca ropa y luciendo su taurino tatuaje. "Mi padre siempre me ha dicho que no hay que opinar de los cuerpos ajenos", decía Juls, que cree que Belén es "libre" de hacer lo que quiera: "Si ha dicho que no es ninguna indirecta, pue ya está. No hay más que hablar".

"Ausencias no ha habido"

Tras días sin hablar, la hija de María José Campanario hacía unas nuevas declaraciones respondiendo a Belén Esteban. Una de las reporteras le transmitía: "Ha dicho que tenéis suerte porque tu hermana no habla".

"¿Que tenemos suerte?", preguntaba Juls y aseguraba que hay "dos versiones de la historia" y que ella se mantiene en la suya: "Que hable lo que quiera, la realidad es la que es y ausencias no ha habido".

Las 'pruebas' de Juls Janeiro

Juls también decía tener pruebas de que Belén le "espía" en redes sociales y arremetía en su contra: "Una persona que le ha hecho daño a mis padres, no tengo nada que ver con ella".

Una de las últimas polémicas es por una cuestión de trabajo y es que Juls ha presumido de ser la imagen de una conocida marca, anticipándose a la reacción de Belén Esteban: "Si he conseguido algo, no es por ella".

Además, arremetía contra Belén acusándola de haber "vivido toda la vida" de la televisión y de "hablar mal del padre de su hija". Ante este tipo de declaraciones, Belén Esteban estallaba y dejaba caer algo que abría un nuevo frente: "Estuvo muy cariñosa cuando me rompí la pierna".

El último dardo de Juls y la respuesta de Belén Esteban en '¡De viernes!'

El siguiente movimiento vino de parte de Juls, que asegura que si alguien va a proteger a "a parte en común", será ella.

La respuesta de Belén Esteban en '¡De viernes!' este 25 de septiembre.