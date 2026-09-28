La lavadora inteligente que necesitas si tienes familia numerosa

telecinco.es 28 SEP 2026 - 14:12h.

El modelo más top de LG, con IA, vapor, programas turbo para lavar más rápido, 30 años de garantía y una carga XXL ideal para familias grandes.

Los mejores robots aspiradores de 2026: la comparativa definitiva para elegir el mejor

Compartir







La familia ha crecido y tu antigua lavadora no hace más que complicarte las cosas. Ha llegado el momento de dar el salto y apostar por algo más grande, más potente y que te de facilidades de verdad. Algo como la Lavadora LG AI Direct Drive. Este modelo está de oferta en LG y destaca por sus 20 kg de carga, sus programas a vapor y su IA, con la que ahorras tiempo y dinero tanto en agua como en electricidad. ¿Y sabes lo mejor? Que la tienes todavía más barata gracias a nosotros.

Es la lavadora perfecta para vivir en familia, y más ahora que su precio baja a menos de 990 € si usas nuestro cupón exclusivo LGMEDIASET10. Si tienes que renovar, ni te lo pienses.

PUEDE INTERESARTE Los mejores robots aspiradores de 2026: la comparativa definitiva para elegir el mejor

Por qué la recomendamos

Seca a baja temperatura para proteger las telas más delicadas usando la tecnología SensiDry.

Ajusta tiempo y consumo automáticamente, gracias a sus sensores, para que ahorres en la factura de la luz.

Puedes secar algodón y sintéticos juntos sin ningúnn problema.

Cuenta con 10 programas, incluyendo programas para edredones, prendas delicadas, ropa deportiva y más.

Comprar en LG por ( 1449 € ) 989,10 €

Lavadora LG AI Direct Drive

Puede que te atriga la idea de tener una lavadora de 20 kg de carga, pero lo realmente interesante de la Lavadora LG AI Direct Drive es su tecnología. Esta lavadora analiza en tiempo real la carga que tiene y las características del tejido, usando IA para determinar el mejor programa para conseguir un lavado impecable. De hecho, consigue desgastar un 10% menos tu ropa frente a otros modelos, ahorrando además en electricidad y en agua con cada ciclo. Luego, usa vapor para deseinfectar y reducir las arrugas, y para colmo tiene un motor con garantía de 30 años y la puedes programar con el móvil si quieres.

Para colmo es compacta, así que te viene genial si sois muchos y vivís en una casa pequeña. Te ahorra tiempo, dinero, complicaciones y espacio. Es ideal para familias numerosas, pero también para quien no puede dedicar mucho a los lavados.

Comprar en LG por ( 1449 € ) 989,10 €

¿Qué valoraciones tiene esta lavadora?

Pues muy positivas. En la web de LG, acumula cerca de 3.000 reseñas con una nota media de 4,6 sobre 5, destacando sobre todo su enorme carga, su eficiencia al lavar y su variedad de programas. Aquí puedes leer algunas valoraciones que hemos recopilado:

"Me gusta su capacidad y su tamaño, porque tiene menos fondo."

"Hace unas semanas que la compré y es una maravilla. Puedo lavar mis edredones y los resultados son asombrosos. No he tenido una lavadora tan buena, la verdad. Es muy eficiente. La recomiendo mucho, ya que si tienes bebés en casa, será tu mejor aliada."

"Compré este producto hace unas semanas y estoy encantado. No hace ruido al centrifugar, consume poco y la ropa sale muy limpia."

Recuerda que, si te la quieres llevar al mejor precio, debes usar el cupón exclusivo LGMEDIASET10. Es la única forma de conseguir esta lavadora por menos de 1000 € ahora mismo.

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.