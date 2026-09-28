telecinco.es 28 SEP 2026 - 10:12h.

Rosa Benito se rompía en 'el puente de las emociones' hablando de su separación de Amador Mohedano: "No entendía cómo una persona que te quiere recuperar te puede estar engañando con otras mujeres (...) Me volví loca"

"Verla así es duro pensaba que había superado cosas, me duele verla triste", decía Rosario Mohedano en 'Supervivientes All Stars'

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Rosa Benito se ha enfrentado al ‘puente de las emociones’ en 'Supervivientes All Stars' y lo ha hecho sincerándose como nunca y explicando que tuvo que acudir a una “clínica mental” tras su separación de Amador Mohedano. En el plató le escuchaba su hija, Rosario Mohedano, que no podía evitar emocionarse y reconocía que aunque su padre sigue enamorado de su madre, no hizo las cosas bien: "Hay que querer mejor".

El puente de las emociones de Rosa Benito

Rosa lloraba diciendo que la vida le tenía “muchas cosas deparadas” y una de ella era quitarle a Amador: “No he tenido más hombres después de él, para mí fue un amor tan grande que no hay un hombre que lo reemplace ni yo quiero”.

Todo empezó a su regreso de ‘Supervivientes’, cuando se percató de que tenía una deuda con Hacienda de 423.000,64 euros, cifra que paga aún de forma fraccionada y que se generó porque no pagaron sus impuestos a tiempo. “Soy muy fuerte, he conseguido todo sola sin tener que hacer nada que me avergüence, he triunfado”, decía orgullosa.

Eso sí, dejaba claro que con ese dinero pagó 189.000 euros para que sus hijos pudieran recibir la herencia de Rocío Jurado: “Hasta eso se lo llevó Hacienda, fue todo horroroso, me da rabia porque ese dinero podría tenerlo yo para mí y para mis hijos”.

Para Rosa es importante que su exmarido reconozca que durante un año su exmarido le hizo "la vida imposible" y añadía que pidió el divorcio porque él estaba "con unas y con otras" a pesar de que estaba intentando recuperar la relación: "Por eso yo lo pasé tan mal. Pasé por una clínica mental, no entendía cómo una persona que te quiere recuperar te puede estar engañando con otras mujeres, yo me lo creí. Por eso, a mí las deudas no me importaban, me hubiera gustado que me lo hubieran dicho (...) Me volví loca".

La reacción de Rosario Mohedano a las confesiones de su madre

Rosario se secaba las lágrimas, Sandra Barneda se sentaba con ella y nos decía que estaba "muy emocionada". Nos hablaba de la canción que le cantaba: "Agitar mis alas sedientas de vuelo, hambrientas de luz, ya pasó, atrás quedó todo lo malo y lo bueno son plumas que forman todo lo que soy. Sacudí mis miedos un día de invierno en mi corazón y renací, salí de cenizas".

En plató nos contaba lo duro que fue que su madre necesitara ayuda. Recordaba que su madre hizo una gira con ella, actuaron juntas, estuvieron casi tres años de gira y hablando de esa época se le iluminaba la mirada: "Le dio la vida".

"Verla así es duro pensaba que había superado cosas, me duele verla triste", confesaba Rosario y hablando de la separación de sus padres reconocía que su madre puso "todas la carne en el asador" y que su padre, aunque sigue diciendo que está "enamorado", no hizo la cosas bien: "Hay que querer mejor".

En redes sociales, las palabras de Rosa también generaban reacciones. Beatriz Trapote calificaba como "fascinante" este momento y le decía: "Eres fortaleza, luz y energía pura". Para ella, es un "ejemplo para muchas mujeres" y le daba las gracias. Un post muy emotivo que recuperaba también Rosario Mohedano en sus redes sociales: "Gracias", decía a Beatriz Trapote.