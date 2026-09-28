La acampada en Sol continúa con la vista puesta en el 'decreto Maricarmen': "Estamos haciendo historia"

El nuevo mensaje de Maricarmen en apoyo a la acampada en Sol por su desahucio y la situación de la vivienda: "Me gustaría estar allí con vosotros"

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MadridEl Sindicato de Inquilinas ha continuado otra noche más con las protestas en la Puerta del Sol de Madrid. Con el ánimo de seguir aguantando, cientos de personas han pasado la segunda noche acampadas en la Puerta del Sol. Exigen el derecho a una vivienda para todos y protestan por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desalojada la pasada semana de su vivienda del barrio madrileño de El Retiro. Ella misma les ha enviado un mensaje de ánimo desde la cama del hospital donde sigue ingresada.

La protesta para exigir el decreto Maricarmen se extiende a otras ciudades. En Barcelona, los manifestantes aprovechan la presencia del presidente del Gobierno para que escuche sus peticiones, entre ellas contratos de alquiler indefinidos. Por su parte, Pedro Sánchez busca con sus socios de Gobierno aprobar el 'decreto Maricarmen' y ha pedido un " último esfuerzo" a los partidos políticos para sacarlo adelante en el Congreso. Los grupos fijan posiciones y la oposición se aparta del decreto propuesto por el Ejecutivo.