Última hora de la acampada en la Puerta de El Sol en Madrid: los manifestantes continúan en la plaza con la vista puesta en el 'decreto Maricarmen'
La acampada en Sol continúa con la vista puesta en el 'decreto Maricarmen': "Estamos haciendo historia"
El nuevo mensaje de Maricarmen en apoyo a la acampada en Sol por su desahucio y la situación de la vivienda: "Me gustaría estar allí con vosotros"
MadridEl Sindicato de Inquilinas ha continuado otra noche más con las protestas en la Puerta del Sol de Madrid. Con el ánimo de seguir aguantando, cientos de personas han pasado la segunda noche acampadas en la Puerta del Sol. Exigen el derecho a una vivienda para todos y protestan por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desalojada la pasada semana de su vivienda del barrio madrileño de El Retiro. Ella misma les ha enviado un mensaje de ánimo desde la cama del hospital donde sigue ingresada.
La protesta para exigir el decreto Maricarmen se extiende a otras ciudades. En Barcelona, los manifestantes aprovechan la presencia del presidente del Gobierno para que escuche sus peticiones, entre ellas contratos de alquiler indefinidos. Por su parte, Pedro Sánchez busca con sus socios de Gobierno aprobar el 'decreto Maricarmen' y ha pedido un " último esfuerzo" a los partidos políticos para sacarlo adelante en el Congreso. Los grupos fijan posiciones y la oposición se aparta del decreto propuesto por el Ejecutivo.
El portavoz del Sindicato de Inquilinas agradece y pide que continúe la acampada de Sol: "Madrid está siendo invadida por los fondos buitres"
El Sindicato de Inquilinas pide a los manifestantes que continúen con la acampada
El Sindicato de Inquilinas ha instado a que este lunes continúe la protesta para "exigir al Gobierno la aprobación este próximo Consejo de Ministros del 'decreto Maricarmen'" y que incluya la renovación automática de los contratos, una "Ley Anti-estafas de alquiler de temporada y habitaciones, y que no exista ningún Desahucio sin alternativa habitacional".
Además, ha informado de que previsto que las formaciones políticas de Sumar, ERC, Podemos, Bildu y BNG den una rueda de prensa a las 13.00 horas en la entrada del Hospital Gregorio Marañón para mostrar su apoyo al decreto. Posteriormente, a las 13.45 horas, la organización sindical hará una valoración en la Puerta del Sol.
El mensaje de Maricarmen a los manifestantes de la Puerta de El Sol
Maricarmen ha enviado un mensaje de apoyo desde el hospital Gregorio Marañón. A través de un vídeo, la mujer ha lamentado no poder acompañar a los manifestantes y les ha pedido "valor" y "defender lo que es vuestro".
"Hasta que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis. Esperemos que todo esto llegue a un fin el día de mañana y lo que estáis sufriendo ahora pueda ser corregido", ha manifestado.
La acampada en Sol continúa con la vista puesta en el 'decreto Maricarmen'
Continúan las protestas en la Puerta del Sol de Madrid, donde han convocado un festival en el que han participado artistas como Marwan, Carlos Bardem, Samantha Hudson o Juan Diego Botto, entre muchos otros. Los actos han comenzado pasadas las 20.00 horas en la emblemática plaza, donde desde este sábado están instaladas decenas de tiendas de campaña para reclamar un nuevo decreto de vivienda --bautizado como 'decreto Maricarmen' en honor a la octogenaria que fue desahuciada el pasado miércoles en Madrid-- que ofrezca medidas que garanticen el derecho a la vivienda.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha sido la encargada de cerrar el festival y lo ha hecho celebrando que todos los manifestantes estén "haciendo historia". "Ya no es solo Madrid, no sé si os estáis enterando, pero están pasando cosas así en otras partes de España también", ha contado ante los asistentes.