Lorena Romera 28 SEP 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' aclara en qué momento sentimental se encuentra tras hablar de su amor de la infancia

Diego Matamoros muestra las imágenes de la intervención a la que se ha sometido por su enfermedad degenerativa

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Hace solo unas semanas, Diego Matamoros desataba todo tipo de especulaciones con un enigmático mensaje. Tras unos días desconectado y disfrutando de una escapada, el hermano de Laura Matamoros confesaba que un amor de la infancia había vuelto a su vida. Sin embargo, cuando muchos daban por hecho que el exconcursante de 'Supervivientes' había vuelto a enamorarse, una nueva reflexión sobre su situación sentimental ha dado un giro radical a la historia.

Todo comenzó con una emotiva publicación en la que Diego se mostraba ilusionado y aseguraba estar viviendo un momento muy especial: "Hay amores de la infancia que no se olvidan nunca, y cuando vuelven a aparecer en tu vida, es como si no hubiera pasado el tiempo. Así que si me ves estos días con una sonrisa boba, es porque mi primer amor ha vuelto, y esta vez no pienso dejarlo escapar".

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Pero lejos de confirmar un incipiente romance o el inicio de una relación, el madrileño ha reaparecido en sus redes para sincerarse sobre el punto en el que se encuentra a nivel sentimental. A través de un vídeo publicado en sus stories, Diego Matamoros ha reflexionado sobre la soledad, el paso del tiempo y lo poco motivado que se siente ahora mismo para volver a tener pareja.

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"Últimamente me pasa una cosa que reflexiono mucho, porque evidentemente vivo solo, y es que cada vez tengo menos ganas de tener pareja. Llevo tres años soltero y no veo ese momento de decir 'este es el momento, vuelvo a querer tener algo'. Es todo lo contrario: puf, qué pereza", ha reconocido.

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A sus seguidores les ha confesado que, aunque guarda grandes recuerdos de sus etapas enamorado, sus prioridades actuales han cambiado: "Me he casado, me he divorciado, he tenido parejas, he vivido con ellas, he sido feliz... Pero es que últimamente me da igual. Pienso más en algo de una noche o en conocer a alguien, pero empiezo a conocer a esa persona y me da pereza".

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Para Diego Matamoros, la tranquilidad de tener su espacio y el tiempo dedicado a sus proyectos y a sus mascotas pesan mucho más en la balanza que la idea de iniciar ningún tipo compromiso: "Solo pienso en lo a gusto que estoy en casa, con el tiempo que tengo para mis cosas, para mis perros y para centrarme en mí". Una declaración con la que deja claro que, por el momento, su mejor compañía es él mismo.