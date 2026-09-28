Diego Matamoros se sincera sobre su situación sentimental tras revelar que un amor de su pasado había regresado
El exconcursante de 'Supervivientes' aclara en qué momento sentimental se encuentra tras hablar de su amor de la infancia
Diego Matamoros muestra las imágenes de la intervención a la que se ha sometido por su enfermedad degenerativa
Hace solo unas semanas, Diego Matamoros desataba todo tipo de especulaciones con un enigmático mensaje. Tras unos días desconectado y disfrutando de una escapada, el hermano de Laura Matamoros confesaba que un amor de la infancia había vuelto a su vida. Sin embargo, cuando muchos daban por hecho que el exconcursante de 'Supervivientes' había vuelto a enamorarse, una nueva reflexión sobre su situación sentimental ha dado un giro radical a la historia.
Todo comenzó con una emotiva publicación en la que Diego se mostraba ilusionado y aseguraba estar viviendo un momento muy especial: "Hay amores de la infancia que no se olvidan nunca, y cuando vuelven a aparecer en tu vida, es como si no hubiera pasado el tiempo. Así que si me ves estos días con una sonrisa boba, es porque mi primer amor ha vuelto, y esta vez no pienso dejarlo escapar".
Pero lejos de confirmar un incipiente romance o el inicio de una relación, el madrileño ha reaparecido en sus redes para sincerarse sobre el punto en el que se encuentra a nivel sentimental. A través de un vídeo publicado en sus stories, Diego Matamoros ha reflexionado sobre la soledad, el paso del tiempo y lo poco motivado que se siente ahora mismo para volver a tener pareja.
"Últimamente me pasa una cosa que reflexiono mucho, porque evidentemente vivo solo, y es que cada vez tengo menos ganas de tener pareja. Llevo tres años soltero y no veo ese momento de decir 'este es el momento, vuelvo a querer tener algo'. Es todo lo contrario: puf, qué pereza", ha reconocido.
A sus seguidores les ha confesado que, aunque guarda grandes recuerdos de sus etapas enamorado, sus prioridades actuales han cambiado: "Me he casado, me he divorciado, he tenido parejas, he vivido con ellas, he sido feliz... Pero es que últimamente me da igual. Pienso más en algo de una noche o en conocer a alguien, pero empiezo a conocer a esa persona y me da pereza".
Para Diego Matamoros, la tranquilidad de tener su espacio y el tiempo dedicado a sus proyectos y a sus mascotas pesan mucho más en la balanza que la idea de iniciar ningún tipo compromiso: "Solo pienso en lo a gusto que estoy en casa, con el tiempo que tengo para mis cosas, para mis perros y para centrarme en mí". Una declaración con la que deja claro que, por el momento, su mejor compañía es él mismo.