La reacción de Anabel Pantoja cuando le preguntan por su posible boda con David Rodríguez

Lorena Romera 28 SEP 2026 - 12:26h.

La sobrina de Isabel Pantoja se posible sobre los rumores de una posible boda con el fisioterapeuta

Anabel Pantoja habla de la adaptación a su nueva vida en Sevilla: "Todas las noches lloro"

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Anabel Pantoja continúa adaptándose a su nueva etapa tras hacer las maletas y trasladarse a Sevilla. Un cambio de residencia para estar más cerca de su madre, Merchi, y recortar kilómetros con su pareja, David Rodríguez, afincado en Córdoba por motivos profesionales. Sin embargo, los rumores sobre los siguientes pasos de la pareja no han tardado en surgir, entre ellos los que apuntan a una posible boda. Sobre esto mismo le han preguntado a la sobrina de Isabel Pantoja, que ha reaccionado para los micrófonos de 'Europa Press'.

Mientras hacía cola para coger un taxi en la estación de trenes -algo que ella misma ha resaltado para tratar de escabullirse de la prensa-, la influencer ha mostrado su sorpresa ante las especulaciones sobre su posible paso por el altar con el fisioterapeuta. "¿Una boda? No, vengo de una boda", ha respondido de forma tajante y visiblemente confundida al ser cuestionada sobre el rumor de una exclusiva sobre este enlace.

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Lejos de querer entrar en detalles sobre su vida sentimental, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha intentado dar por zanjada la conversación pidiendo prudencia: "Ten cuidado, que están aquí los niños y eso. Ya está, no te voy a responder más nada, ¿vale, amor? Lo siento, lo siento, estoy aquí en la cola del taxi, si no te importa, ¿vale? Venga, adiós".

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Con esta contundente reacción, Anabel Pantoja echa por tierra las conjeturas sobre un posible 'sí, quiero' con David Rodríguez, tras casi cuatro años juntos y una hija en común. Por el momento, la prioridad de la creadora de contenido es la estabilidad de su hogar y la adaptación a su nueva vida sevillana antes de plantearse dar un paso tan definitivo con su pareja.