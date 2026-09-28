Raquel Noya Pontevedra, 28 SEP 2026 - 11:27h.

Dos agentes de la Policía Nacional resultaron heridos durante la intervención, en la que también se lanzaron piedras y palos

La pelea comenzó de madrugada en O Vao de Abaixo tras una boda celebrada horas antes en Marcón y se prolongó durante unas dos horas

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La polémica boda de Gomesende, en Ourense, que se hizo viral después de que la celebración terminase en una batalla entre familiares, no ha sido el único enlace que ha acabado de forma violenta esta última semana en Galicia. En Poio, Pontevedra, otra boda terminó durante la madrugada del domingo con una multitudinaria pelea en la que participaron unas 70 personas y que dejó varios heridos, entre ellos dos agentes de la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron en el poblado de O Vao de Abaixo, después de que durante la tarde se celebrase una boda entre dos familias del poblado. La celebración tuvo lugar en Marcón, en el municipio de Pontevedra, y transcurrió inicialmente con normalidad. Sin embargo, horas después, ya durante la fiesta, se desencadenó una fuerte discusión por motivos que todavía no han trascendido y que terminó provocando una violenta reyerta.

Una pelea con piedras y palos

La Guardia Civil recibió el aviso alrededor de las tres de la madrugada. Un vecino alertó de que se estaba produciendo una pelea entre varias familias en O Vao de Abaixo y de que la situación podía descontrolarse. Varias patrullas se desplazaron inmediatamente hasta el lugar. La magnitud de la reyerta obligó también a movilizar a efectivos de la Policía Nacional.

A su llegada, los agentes se encontraron con una pelea multitudinaria en la que estaban implicadas alrededor de 70 personas. Los enfrentamientos no se limitaron a golpes y puñetazos. Durante la trifulca también se lanzaron piedras y palos.

Ante la violencia de los enfrentamientos, los agentes tuvieron que intervenir para separar a los grupos y establecer un cordón de seguridad entre las familias. El objetivo era evitar que la pelea continuase aumentando en intensidad.

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Dos policías heridos

La intervención policial también dejó heridos. Dos agentes de la Policía Nacional resultaron alcanzados durante la reyerta, aunque sus lesiones no revisten gravedad. Además, según informa el Diario de Pontevedra, varios de los participantes en la pelea tuvieron que ser atendidos y trasladados posteriormente a los hospitales de Montecelo y Provincial.

El amplio dispositivo policial permaneció en la zona durante varias horas. La Policía Local de Poio se incorporó también al operativo para colaborar con la Guardia Civil y la Policía Nacional y evitar que los enfrentamientos se reanudaran. La situación comenzó a calmarse alrededor de las cinco de la madrugada, después de unas dos horas de intervención. Los agentes continuaron vigilando el poblado hasta prácticamente el amanecer.

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Por el momento, se desconocen los motivos concretos que provocaron el enfrentamiento entre las familias y las circunstancias exactas que hicieron que una celebración de boda terminase convertida en una multitudinaria reyerta.