Esta aspiradora se vacía sola y aspira hacia delante y hacia atrás: te va a cambiar la vida

telecinco.es 29 SEP 2026 - 12:40h.

La Shark PowerDetect tiene cepillo para pelo de mascotas, autonomía de 70 horas y base de autovaciado. Te va a facilitar la rutina diaria muchísimo.

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No hay tarea más pesada que tener que limpiar el suelo, lo sabemos, y tú también lo sabes. Por eso llevas tiempo buscando algo para que sea más fácil, y por eso mismo te va a interesar la Aspiradora sin cable Shark con base de autovaciado PowerDetect, que viene con 70 minutos de autonomía, potencia autoajustable, depósito de autovaciado, cepillo para mascotas, diseño convertible y doble descuento: uno de 61 € en la tienda de Shark | Ninja y otro extra del 15% con nuestro cupón TELECINCO-CASA (solo hasta el 30 de septiembre).

Es el aspirador que encaja con cualquier hogar, tanto por ergonomía como por potencia y autonomía. Da igual si tienes varias plantas, distintos tipos de suelo o mascotas, porque siempre va a dar lo mejor de sí.

Por qué la recomendamos

Aspira en cualquier dirección, tanto adelante como hacia atrás.

Detecta el tipo de suelo automáticamente, la suciedad, los bordes y las esquinas para ajustar su potencia.

Se vacía y se carga sola en su base de autovaciado tras cada uso.

Aguanta hasta 70 minutos de limpieza y viene con 3 accesorios, incluyendo un minicepillo para el pelo de mascotas.

Comprar en Shark | Ninja por (499,99 €) 438 €

Aspiradora sin cable Shark con base de autovaciado PowerDetect

El mercado está repleto de aspiradores inalámbricos, pero, de todos los que hemos probado, la Aspiradora sin cable Shark con base de autovaciado PowerDetect es una de las que más nos ha sorprendido. Para empezar, por la tecnología Reverse Clean, que te permite aspirar hacia delante y hacia atrás sin problemas; y luego por sus sensores, que ajustan la potencia según tipo de suelo, suciedad y más aspectos. Exprime hasta el último de sus 70 minutos de autonomía, y además no se enreda con el pelo de mascotas y trae luz LEDpara ver la suciedad. Lo tiene todo y es de las que de verdad marcan la diferencia al limpiar suelos.

De hecho, la puedes convertir también en aspirador de mano y aprovechar todos sus accesorios para limpiar el coche o lo que se te ocurra. Es un aspirador perfecto para cualquier tipo de hogar, vivas solo, en familia y/o con mascotas. Se adapta a todo para que tú no tengas que cambiar nada.

Comprar en Shark | Ninja por (499,99 €) 438 €

¿Qué valoraciones tiene esta aspiradora?

Es una aspiradora que enamora a quien la usa gracias a su potencia y a cómo automatiza todo, desde el ajuste hasta su vaciado y su carga. Aquí hemos recopilado varias reseñas reales de usuarios para que lo compruebes por tu cuenta:

"¡Compré esta aspiradora hace 4 semanas y me ha cambiado la vida! Aspirar no era mi tarea favorita, pero ahora con esta aspiradora inalámbrica Shark se ha convertido en un verdadero placer."

"Gran potencia de succión y limpieza potente. La selección de accesorios es excelente, al igual que la luz para ver la suciedad."

"Limpia de maravilla, tiene una gran potencia de succión y una buena duración de la batería. Antes solo usaba Dyson, pero probé esta y me encanta."

La tienda de Shark | Ninja te permite financiar la compra en 3 plazos, con garantía de 5 años en tu compra y la opción de comprar la aspiradora por aún menos dinero si usas el cupón exclusivo TELECINCO-CASA, que te da una rebaja extra del 15%, ¡pero solo hasta el 30 de septiembre!

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