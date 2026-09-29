Lorena Romera 29 SEP 2026 - 09:00h.

La pareja de exconcursantes de 'Gran Hermano' se han dejado ver unidos por su hija: la foto

Jonathan Pérez explica el delicado motivo de su desaparición: "Jamás me he escondido, de nada ni nadie"

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Siete años han pasado ya desde que Yoli y Jonathan, una de las parejas más queridas y recordadas de 'Gran Hermano', decidieran tomar caminos separados a finales de 2019. Aunque su ruptura estuvo marcada por un sinfín de idas y venidas tras la separación, el tiempo ha demostrado que el bienestar de su familia siempre ha sido su máxima prioridad. Ambos han sabido cómo reconducir su relación hasta construir una preciosa unión familiar con sus respectivas parejas.

Hoy en día es habitual ver sus quedadas a cuatro junto a sus parejas, Jorge Moreno y Marta García. De hecho, la última vez que pudimos verles juntos compartiendo tiempo en familia fue disfrutando de las pasadas Fallas de Valencia. Ahora, la ocasión que ha vuelto a reunirlos a todos ha sido una fecha muy especial para todos: el cumpleaños de su hija Valeria.

Ha sido la influencer quien ha hecho partícipes a sus seguidores del intenso fin de semana de celebración. Todo comenzó el primer día con una divertida visita a un enorme parque de bolas, seguida de una cena a base de sushi, la comida favorita de la cumpleañera.

El ritmo no paró al día siguiente: Valeria disfrutó de una jornada de colchonetas gigantes con todos sus amigos, una comida en grupo y, para rematar el fin de semana por todo lo alto, una tarde de cine: "Estoy ya reventada, también lo digo, pero me encanta verla y hacerla feliz".

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Pero el momento cumbre de la celebración llegó en familia. "Felicidades a nuestra princesa", escribe la de Albacete, que ha organizado a su primogénita una fiesta de cumpleaños a su medida, ambientada en la banda de K-Pop Stray Kids.

Careles de 'feliz cumpleaños', globos... Pero el detalle más especial fue un pastel decorado en tonos lilas, con el número once junto al nombre de Valeria y los nombres de los miembros del grupo surcoreano cuya música ha sido banda sonora de esta inolvidable celebración para la Yoli y Jonathan, que una vez más se han dejado ver unidos por su pequeña.

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Una fiesta que han inmortalizado con una foto en la que les podemos ver a todos juntos: Yoli y Jorge, Jonathan y Marta y las dos pequeñas; Valeria y la pequeña Jimena, hija de los dos primeros. "Somos una familia de seis y un gran equipo. Cuando el amor de un hijo es más fuerte que el ego de los padres se consiguen cosas maravillosas", ha escrito el valenciano.