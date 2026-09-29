Redacción Uppers 29 SEP 2026 - 10:03h.

"Me interesa toda la realidad completa y no una específica", ha subrayado el actor malagueño sobre el desahucio de la mujer de 87 años

Las claves del acuerdo que permite a Maricarmen volver al hogar del que fue desahuciada en Madrid: duración del contrato, cláusulas y protecciones legales

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El caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada del piso de renta antigua en el que llevaba viviendo siete décadas, ha sacudido a España. Su imagen abandonando en camilla la vivienda ha provocado una oleada de indignación, movilizaciones ciudadanas y un intenso debate sobre el acceso a la vivienda y la vulnerabilidad de las personas mayores en el que también han participado rostros conocidos como el de Antonio Banderas.

En medio de la repercusión mediática, Banderas ha abordado la cuestión durante una entrevista en la cadena COPE en ha expresado su solidaridad con la afectada, pero también ha recordado que detrás de su historia existen miles de personas que atraviesan situaciones igualmente dramáticas.

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"Me interesa toda la realidad completa y no una específica para un uso político específico. Pienso en Maricarmen, sí, pero también en los 25.000 desahuciados que ha habido en nuestro país", ha subrayado el actor, de 66 años.

Banderas reconoce la dimensión pública de las circunstancias de Maricarmen -su edad, los más de 70 años que llevaba viviendo en la misma casa y las imágenes de su salida en camilla- al referirse a ella como "un icono y un símbolo", aunque ha advertido de que su historia no representa por sí sola todas las situaciones que se producen en España.

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Para ilustrar su argumento, el protagonista de 'Dolor y gloria' ha recordado otros episodios que también le han conmocionado. Entre ellos, el de una mujer más joven, con hijos, que fue desahuciada en Cataluña y posteriormente se suicidó, así como el de una mujer de 91 años cuya vivienda fue ocupada. Son historias distintas, con circunstancias y consecuencias propias, pero que, en su opinión, merecen atención y sensibilidad.

Mirar más allá de un único drama

Su intervención ha estado marcada por una reflexión más amplia sobre la manera en que la sociedad dirige su atención hacia determinadas causas, y quizás por eso sus palabras ha causado cierto revuelo. El actor ha cuestionado que los problemas sociales puedan quedar reducidos a una lectura política concreta y ha defendido la necesidad de mantener una mirada abierta ante realidades que, aunque diferentes, merecen consideración.

En ese sentido, , ha trasladado su razonamiento al ámbito internacional, a los conflictos armados y al lema de 'No a la guerra'. "No, no a las guerras. Vamos a hablar en plural porque a mí me conmueve cuando veo a un niño palestino salir empolvado como si fuera un boquerón de un bombardeo, pero también me conmovió el 7 de octubre cuando les pasó a los judíos lo que les pasó".

"El mundo es muy amplio, hay mucha violencia, demasiada y a muchos niveles", ha afirmado, pero "apoyar una causa y desaprovechar lo que está pasando en otras me parece que ya tiene un tinte completamente distinto, hay que estar a todas".

Maricarmen, una historia que sigue abierta

Mientras las palabras de Banderas vuelven a situar el foco sobre la problemática de la vivienda, el caso de Maricarmen continúa generando movimientos y negociaciones. Este martes se ha conocido que la mujer podría regresar a la vivienda de la que fue desahuciada después de alcanzarse un acuerdo entre sus representantes y la empresa propietaria, Urbagestión. La propuesta contempla un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta ajustada a sus ingresos, aunque todavía está pendiente de que ella dé su aprobación definitiva.