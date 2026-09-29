telecinco.es 29 SEP 2026 - 10:22h.

Kico sufría un ataque de pánico por su miedo a perder a Paula y era atendido por el servicio médico

Nacho no podía soportar la tensión y acababa la hoguera corriendo por la playa y gritando el nombre de su chica

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'La isla de las tentaciones' una segunda hoguera que, sin duda, ha sido una de las más intensas emocionalmente de la historia del programa. Kico sufrió un ataque de pánico ante el temor a perder a su pareja, Paula, y el equipo médico tuvo que atenderle. Pasados unos minutos, él consiguió regresar más entero, enfrentó el resto de las imágenes, también un mensaje del soltero favorito de su chica... Pero ¿Cómo han vivido ellos la emisión?

Kico decía no estar preparado para que Paula le fallara. Tras ver algunas de sus imágenes, le explicaba a Sandra Barneda que no podía mover los dedos de las manos, la presentadora le pedía que respirara, que intentara tranquilizarse, pero no lo conseguía.

Kico abandona la hoguera

Así que Sandra le acompañó fuera para que pudiera verle el servicio médico: “Te van a atender porque así no puedes estar”. Poco después regresaba con sus pensamientos más ordenados y es que sabe que hay dos emociones que no estaba gestionando bien: el miedo y la rabia.

Y precisamente el miedo es el que estaba “apoderándose” de él: “Mi mente proyecta imágenes que me paralizan. Necesitaba explotar y esta explosión me ha aliviado bastante. Estoy deseando verla, pero actúa como yo, juega pero todo se queda en un juego”.

Pero hubo más y es que además de las imágenes de Paula, había un mensaje de Fran en el que le recomendaba sacar a bailar a su chica entre otras cosas: “Tiene que amenazarme a mí con una pantallita porque no tiene los *** de hacerlo delante de mí”, decía.

Los chicos se arropan entre sí tras la intensa hoguera que vivieron juntos

Kico vivía intensamente la emisión de este programa y quería dirigirse a sus compañeros para mostrarse agradecido por el apoyo que recibió en la hoguera. "Querio dar la gracias a ms compañeros por el apoyo", decía y añadía: "Con vosotros, al fin del mundo", un post que también publicaba Rubén.

Nacho acaba la hoguera corriendo por la playa

Kico no era el único, Nacho también vivía una noche especialmente complicada. El evidente acercamiento de su chica con otro de los solteros, Andrea, le afectaba mucho. Al prinicpio, Nacho intentaba mantener la calma, creía que su chica solo estaba jugando pero, imagen tras imagen, la tensión se elevaba y acababa corriendo por la orilla de la playa.

Durante la emisión, Nacho publicaba una imagen abrazando a Sergio y apoyando a Miguel.