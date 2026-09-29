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'La isla de las tentaciones'

Las palabras de Kico tras sufrir un ataque de pánico en la hoguera de 'La isla de las tentaciones': "Al fin del mundo"

Kico vive su hoguera más dura: de su ataque de pánico al miedo ante las imágenes de Paula con Fran
Kico sufrió un ataque de pánico en la segunda hoguera. Mediaset Infinity
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'La isla de las tentaciones' una segunda hoguera que, sin duda, ha sido una de las más intensas emocionalmente de la historia del programa. Kico sufrió un ataque de pánico ante el temor a perder a su pareja, Paula, y el equipo médico tuvo que atenderle. Pasados unos minutos, él consiguió regresar más entero, enfrentó el resto de las imágenes, también un mensaje del soltero favorito de su chica... Pero ¿Cómo han vivido ellos la emisión?

Kico decía no estar preparado para que Paula le fallara. Tras ver algunas de sus imágenes, le explicaba a Sandra Barneda que no podía mover los dedos de las manos, la presentadora le pedía que respirara, que intentara tranquilizarse, pero no lo conseguía.

Kico abandona la hoguera

Así que Sandra le acompañó fuera para que pudiera verle el servicio médico: “Te van a atender porque así no puedes estar”. Poco después regresaba con sus pensamientos más ordenados y es que sabe que hay dos emociones que no estaba gestionando bien: el miedo y la rabia.

Y precisamente el miedo es el que estaba “apoderándose” de él: “Mi mente proyecta imágenes que me paralizan. Necesitaba explotar y esta explosión me ha aliviado bastante. Estoy deseando verla, pero actúa como yo, juega pero todo se queda en un juego”.

Kico tiene que ser atendido por el servicio médico ante su ataque de pánico antes de ver sus imágenes
Kico tiene que ser atendido por el servicio médico ante su ataque de pánico antes de ver sus imágenes

Pero hubo más y es que además de las imágenes de Paula, había un mensaje de Fran en el que le recomendaba sacar a bailar a su chica entre otras cosas: “Tiene que amenazarme a mí con una pantallita porque no tiene los *** de hacerlo delante de mí”, decía.

El mensaje de Fran para Kico que le enfada mucho: “Es un vacilón, no quiero ver un gallito”
El mensaje de Fran para Kico que le enfada mucho: “Es un vacilón, no quiero ver un gallito”

Los chicos se arropan entre sí tras la intensa hoguera que vivieron juntos

Kico vivía intensamente la emisión de este programa y quería dirigirse a sus compañeros para mostrarse agradecido por el apoyo que recibió en la hoguera. "Querio dar la gracias a ms compañeros por el apoyo", decía y añadía: "Con vosotros, al fin del mundo", un post que también publicaba Rubén.

Kico da las gracias a sus compañeros por su apoyo en la hoguera de 'La isla de las tentaicones'
Kico da las gracias a sus compañeros por su apoyo en la hoguera de 'La isla de las tentaicones'. telecinco.es

Nacho acaba la hoguera corriendo por la playa

Kico no era el único, Nacho también vivía una noche especialmente complicada. El evidente acercamiento de su chica con otro de los solteros, Andrea, le afectaba mucho. Al prinicpio, Nacho intentaba mantener la calma, creía que su chica solo estaba jugando pero, imagen tras imagen, la tensión se elevaba y acababa corriendo por la orilla de la playa.

La hoguera de Nacho, al completo: su carrera por la playa en busca de Náyades al ver cómo avanza con Andrea
La hoguera de Nacho, al completo: su carrera por la playa en busca de Náyades al ver cómo avanza con Andrea

Durante la emisión, Nacho publicaba una imagen abrazando a Sergio y apoyando a Miguel.

La publicación de Nacho en redes sociales
La publicación de Nacho en redes sociales. telecinco.es
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