Cuáles son las mejores cafeteras de cápsulas y cómo encontrar la mejor para ti: la comparativa definitiva

telecinco.es 01 OCT 2026 - 12:58h.

Si quieres comprar una cafetera de cápsulas y no sabes cuál elegir, esta guía te iluminará hacia unas mañanas con el café que tanto te gusta.

Guía comparativa: las 10 mejores cafeteras automáticas y semiautomáticas de 2026 y cuál comprar

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Hay algo casi mágico en ese primer café de la mañana. Es el ritual que marca el resto del día y que las cafeteras de cápsulas han convertido en algo tan sencillo como pulsar un botón. Sin moler, sin medir y sin manchar la encimera, se han hecho un hueco en muchísimas cocinas frente a las de goteo, las italianas o las superautomáticas. Pero, ¿de verdad basta con comprar la primera que veas?

Lo cierto es que no. Antes que la cafetera, toca elegir el sistema de cápsulas, porque de él dependen los cafés que podrás tomar, lo que pagarás por cada taza y dónde encontrarás recambio. Por eso hemos repasado las 10 mejores cafeteras de cápsulas del momento, de Nespresso Vertuo a la portátil Wacaco Minipresso, para que encuentres la mejor cafetera de cápsulas para ti.

Nespresso Vertuo: cafés largos y cremosos con un solo botón

Vertuo es la otra cara de Nespresso. En lugar de presión, apuesta por la tecnología Centrifusion, que hace girar la cápsula mientras lee su código de barras para ajustar agua, temperatura y rotación. Tú solo pulsas. El resultado va desde un espresso de 40 ml hasta cafés tipo mug, e incluso una jarra de 535 ml en los modelos que la admiten, siempre con una capa de crema generosa.

Recomendado para quienes toman cafés grandes y no quieren complicarse.

Ventajas:

Cada café sale ajustado automáticamente, sin tocar nada.

Permite tazas grandes que otros sistemas no alcanzan.

Crema abundante y muy vistosa.

Desventajas:

Solo funciona con cápsulas Vertuo.

Cada tamaño de taza necesita su propia cápsula.

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Dolce Gusto MiniMe: la multibebida compacta

Pequeña, ligera y con muchísimo juego. La MiniMe de De'Longhi para Nescafé Dolce Gusto trabaja con 15 bares de presión y un depósito de 0,8 litros, y permite preparar tanto bebidas calientes como frías. Va del espresso al chocolate, pasando por cafés con leche. Además, se apaga sola cinco minutos después del último café, un detalle de agradecer en las mañanas con prisas.

Recomendado para hogares donde cada uno toma algo distinto.

Ventajas:

Enorme variedad de bebidas, también frías.

Cabe en cualquier rincón de la encimera.

Apagado automático para ahorrar energía.

Desventajas:

Solo acepta cápsulas Dolce Gusto.

Depósito algo justo si en casa sois muchos.

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Create Thera Easy: sencillez y 20 bares a precio contenido

Aquí no hay pantallas ni menús. La Thera Easy es compatible con cápsulas tipo Nespresso Original, trabaja a 20 bares y ofrece espresso o lungo con un solo toque. Por cierto, presume de funcionamiento silencioso, con un acabado antihuellas que siempre luce limpio y un contenedor extraíble para las cápsulas usadas. Una propuesta honesta que cumple con lo que promete.

Recomendado para quien busca un espresso diario sin gastar de más.

Ventajas:

Funcionamiento silencioso, ideal para madrugar.

Compatible con una gran variedad de cápsulas.

Muy estrecha, apenas ocupa espacio.

Desventajas:

Depósito de solo medio litro.

Las tazas altas no caben bajo la salida.

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Cecotec Power Caps Spin: la más completa para cafés con leche

Si lo tuyo es el cappuccino, esta juega en otra liga. La Power Caps Spin combina compatibilidad con cápsulas Nespresso y siete bebidas: espresso, lungo, americano, latte, cappuccino, leche caliente y agua caliente. Todo con 20 bares, un sensor que controla la temperatura de la leche, un depósito de 1,5 litros y espacio para 12 cápsulas usadas. Pocas recargas y mucha versatilidad.

Recomendado para amantes del café con leche que quieren todo en una máquina.

Ventajas:

Prepara bebidas con leche sin accesorios aparte.

Depósito enorme para varias tazas seguidas.

Cápsulas fáciles de encontrar.

Desventajas:

Ocupa más que un modelo básico.

Más piezas que limpiar a diario.

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Tassimo Finesse Crema: variedad de bebidas e intensidad a tu gusto

La Finesse lee el código de barras de cada cápsula T-DISC y ajusta la preparación sin que tengas que hacer nada. Café largo, espresso, cappuccino, chai latte o chocolate caliente: el catálogo es amplio y reconocible. Su gran truco es IntensityBoost, que con mantener pulsado el botón tres segundos te da un café con más cuerpo. Eso sí, el depósito de 0,7 litros pide recargas frecuentes.

Recomendado para quienes quieren variedad sin pensar en ajustes.

Ventajas:

Bebidas muy variadas con marcas conocidas.

Intensidad ajustable con un gesto.

Diseño compacto y cuidado.

Desventajas:

Solo admite cápsulas Tassimo.

Depósito algo pequeño.

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L'Or Barista Sublime: dos cafés a la vez (o uno doble)

La propuesta de Philips y L'Or tiene un as bajo la manga: prepara dos espressos a la vez o uno doble en la misma taza. Reconoce automáticamente el tamaño de la cápsula, trabaja hasta 19 bares y, además de las cápsulas L'Or Barista, acepta las compatibles con Nespresso Original. El depósito de 0,95 litros da margen de sobra para el desayuno en pareja.

Recomendado para parejas y quienes necesitan un chute doble de café.

Ventajas:

Dos cafés a la vez, sin esperas.

Admite dos formatos de cápsula.

Buen depósito para el día a día.

Desventajas:

No tiene espumador de leche.

Ocupa bastante fondo en la encimera.

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Delta Qool Evolution: depósito generoso y volúmenes programables

Delta Q se ha ganado un hueco con cafés de carácter, y la Qool Evolution es su puerta de entrada. Tiene un depósito visible de 1 litro, volúmenes programables para café largo e infusiones, bandeja ajustable para vasos altos y un contenedor para 10 cápsulas usadas. Sencilla, práctica y pensada para usarla a diario sin estar pendiente de ella.

Recomendado para quien toma café e infusiones y quiere pocas recargas.

Ventajas:

Ves el nivel de agua de un vistazo.

Cada bebida sale a tu medida.

Admite vasos altos.

Desventajas:

Solo funciona con cápsulas Delta Q.

Pesa más de lo que aparenta.

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Philips Senseo Original Plus: café largo y suave, dos tazas a la vez

Senseo va por libre: no usa cápsulas rígidas, sino monodosis blandas de papel, y no busca el espresso, sino el café largo de toda la vida. Con Intensity Select eliges entre una taza larga o más intensa, y puede preparar dos a la vez en menos de un minuto. Tras el café, se apaga sola. Un clasicazo que sigue teniendo mucho sentido.

Recomendado para amantes del café americano y suave.

Ventajas:

Dos tazas a la vez, perfecta para compartir.

Café listo en menos de un minuto.

Uso sencillísimo.

Desventajas:

No prepara espresso de verdad.

No avisa cuando toca descalcificar.

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Nespresso Inissia: el espresso clásico en formato mini

Pocas cafeteras hacen tanto ocupando tan poco. La Inissia de Krups funciona con cápsulas Nespresso Original y 19 bares de presión, se calienta en unos 25 segundos y se maneja con solo dos botones: espresso o lungo. Se apaga sola tras 9 minutos sin uso y guarda las cápsulas usadas en su propio contenedor. Sin florituras, pero muy a la altura.

Recomendado para cocinas pequeñas y fans del espresso tradicional.

Ventajas:

Tamaño mínimo, cabe en cualquier sitio.

Café listo en muy poco tiempo.

Acceso a la enorme oferta de cápsulas compatibles.

Desventajas:

No prepara bebidas con leche.

Solo dos tamaños de café.

Consultar precio y disponibilidad

Wacaco Minipresso NS: espresso sin enchufes y donde quieras

Y ahora, la más rara de todas. La Minipresso NS es una cafetera manual y portátil que pesa unos 350 gramos, usa cápsulas Nespresso Original y alcanza hasta 8 bares a base de bombeo con la mano. Echas agua caliente, colocas la cápsula, bombeas unas cuantas veces y listo: hasta 45 ml de espresso con crema en la taza que incluye. Ideal para escapadas, la oficina o si te vas de camping.

Recomendado para viajeros y quienes no perdonan el café fuera de casa.

Ventajas:

No necesita electricidad ni pilas.

Cabe en cualquier bolso o mochila.

Taza integrada.

Desventajas:

No calienta el agua, hay que llevarla caliente.

Un café cada vez y de tamaño pequeño.

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¿Qué cafetera de cápsulas es mejor para ti?

Para espacios pequeños

Si la encimera va justa, los modelos compactos son tu mejor aliado. La Inissia, la Thera Easy o la MiniMe ocupan muy poco y cumplen de sobra a diario.

Para espresso

Los sistemas pensados para el espresso clásico, como Nespresso Original o Lavazza, trabajan con alta presión y dan un café corto, intenso y con crema. En nuestra lista, la Inissia, la Thera Easy y la L'Or Barista Sublime van por ese camino.

Para cafés grandes

Aquí manda Nespresso Vertuo. Ajusta cada cápsula según su código y llega a tamaños tipo mug o jarra, algo que los sistemas de espresso no ofrecen. Si tomas el café en taza grande, no hay mucho más que pensar.

Para variedad de bebidas

Dolce Gusto y Tassimo son los reyes de la variedad. Cafés, bebidas con leche, chocolate, té y, en el caso de Dolce Gusto, también bebidas frías. Perfectas cuando en casa cada uno tiene su propio gusto.

Para precio

Los modelos básicos, con dos botones y sin pantallas, son los más asequibles y suelen bastar para un café diario. Eso sí, mira también lo que cuesta cada cápsula, porque a la larga es lo que más pesa.

Para usar diferentes sistemas

Las cafeteras multicápsulas aceptan varios formatos gracias a adaptadores. De nuestra lista, la más cercana a esa idea es la L'Or Barista Sublime, que admite cápsulas L'Or Barista y compatibles con Nespresso Original.

Qué tener en cuenta antes de comprar una cafetera de cápsulas

Sistema de cápsulas

Es la decisión más importante, porque cada cafetera suele funcionar solo con su formato. Elegir sistema es elegir qué cafés podrás tomar durante años.

Compatibilidad y disponibilidad

Algunos formatos, como Nespresso Original, tienen muchísimas cápsulas compatibles en supermercados. Otros son exclusivos de su marca, lo que limita dónde comprar y cuánto variar.

Precio de las cápsulas

La cafetera se paga una vez; las cápsulas, siempre. Y generan más residuos que el café molido, así que compara precios y opciones de reciclaje antes de decidirte.

Coste por café

Divide el precio de la caja entre las cápsulas que trae y tendrás lo que cuesta cada taza. Ojo con las bebidas que necesitan más de una cápsula.

Tamaño del depósito

Un depósito pequeño obliga a rellenar a menudo. Si en casa sois varios o tomas varios cafés al día, busca al menos un litro.

Presión

Para un espresso con crema hace falta alta presión. Los modelos de 15, 19 o 20 bares lo consiguen; los de café largo, como Senseo, funcionan con mucha menos.

Tipos y tamaños de bebidas

Piensa en lo que tomas realmente: espresso, cafés con leche, chocolate o tazas grandes.

Limpieza y mantenimiento

Depósito y bandeja extraíbles, contenedor de cápsulas y aviso de descalcificación te ahorran tiempo y alargan la vida de la cafetera.

Tamaño de la cafetera

Mide el hueco antes de comprar y comprueba la altura de las tazas que vas a usar. Algunos modelos no admiten vasos altos.

Precio

Antes de pagar por funciones extra, valora si de verdad vas a usarlas.

Preguntas frecuentes sobre cafeteras de cápsulas

¿Qué sistema de cápsulas es mejor?

No hay uno mejor para todos. Nespresso Original destaca en espresso y en cápsulas compatibles, Vertuo en cafés grandes, y Dolce Gusto y Tassimo en variedad de bebidas. Elige según lo que tomas a diario.

¿Qué cafetera de cápsulas hace mejor café?

Depende del café que busques. Para un espresso con crema, los modelos de alta presión como la Inissia o la L'Or Barista Sublime; para un café largo y cremoso, cualquier Nespresso Vertuo.

¿Nespresso o Dolce Gusto?

Si te gusta el café solo, Nespresso ofrece más variedad de espressos y compatibles. Si en casa se toman cafés con leche, chocolate o bebidas frías, Dolce Gusto da mucho más juego.

¿Qué diferencia hay entre Nespresso Original y Vertuo?

Original extrae el café a alta presión y se centra en espresso y lungo. Vertuo hace girar la cápsula y lee su código de barras, lo que le permite preparar desde espressos hasta tazas grandes.

¿Las cápsulas compatibles funcionan igual?

En general sí, sobre todo en el formato Nespresso Original. Eso sí, algunas cápsulas no oficiales pueden no rendir igual en todas las máquinas, así que conviene probar antes de comprar en cantidad.

¿Cuánto cuesta un café de cápsula?

Varía mucho según sistema y marca. Como referencia, la OCU calcula unos 0,31 euros por taza en la Tassimo Finesse y 0,49 euros en la L'Or Barista Sublime.

¿Se pueden utilizar cápsulas de otras marcas?

Solo si comparten formato. Las cafeteras compatibles con Nespresso Original admiten muchas marcas, mientras que Vertuo, Dolce Gusto, Tassimo o Delta Q dependen de sus propias cápsulas.

¿Son fáciles de limpiar las cafeteras de cápsulas?

Mucho. Basta con vaciar el contenedor de cápsulas, lavar la bandeja y el depósito y descalcificar de vez en cuando. La mayoría tiene estas piezas extraíbles.

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