Lorena Romera 01 OCT 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado el motivo por el que está desaparecida desde hace algunos días

Alexia Rivas se sincera como nunca sobre todos sus retoques estéticos: "Vais a alucinar"

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Alexia Rivas ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales para aclarar el motivo de su ausencia. A través de su perfil de Instagram, la periodista y colaboradora de televisión, exconcursante de 'Supervivientes', ha explicado el delicado momento que atraviesa.

"Estoy un poco desaparecida porque me he quedado esta semana en Ponferrada", comienza expresando, haciendo alusión a su tierra natal, en León. La televisiva se encuentra allí por motivos de fuerza mayor que la han obligado a poner en pausa toda su agenda. "Estoy cuidando de mi mami y recuperando un poco de fuerzas", ha explicado.

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Según detalló en su mensaje, la situación se ha complicado durante las últimas semanas tras varios contratiempos médicos: "El mes pasado se rompió el radio y después, la operaron de otra cosa". Ante este escenario, la influencer no ha dudado en reorganizar sus compromisos para volcarse por completo en la atención que necesita ahora su familia.

"Estos días mi sitio es aquí, a su lado", ha concluido el comunicado, que cierra con el emoticono de un corazón. Con estas palabras, Alexia Rivas ha querido transmitir tranquilidad a sus fans y agradecer la comprensión ante este parón temporal que se ha visto obligada a tomar mientras acompaña a su madre en el proceso de recuperación.