Gracias a que abrió la puerta de la cabina estando herido, los pasajeros intercedieron y retuvieron a su atacante, un compañero copiloto

El vídeo del vuelo de FlyDubai con destino a Israel que muestra el caos tras el apuñalamiento entre los pilotos

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Israel ha compartido la fotografía del piloto de nacionalidad india que fue acuchillado por un compañero en pleno vuelo comercial durante una ruta de Dubái hacia Tel Aviv que acabó en un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí. El suceso, que estremeció a los pasajeros a bordo tras una súbita pérdida de altura que indicaba que algo iba terriblemente mal, tuvo lugar en la propia cabina del avión, y el agredido, capitán de Flydubai, consiguió abrirla a pesar de las puñaladas para reclamar ayuda.

Reconocido hoy como un héroe por las autoridades israelíes, que han denunciado que el suceso es un "acto terrorista", asegurando que el agresor, un copiloto, acuchilló al comandante porque planeaba "estrellar el avión" y "asesinar a los israelíes que iban a bordo", la víctima no deja de recibir elogios y ha sido hospitalizada por las heridas sufridas.

Los pilotos redujeron al atacante gracias a que el comandante, herido, pudo abrir la cabina

Gracias a que el comandante, pese a estar "casi masacrado hasta la muerte", ensangrentado, logró abrir la cabina, los propios pasajeros del avión pudieron interceder hasta reducir al atacante. Uno de ellos, también alabado como un héroe en Israel, ha explicado al propio Benjamin Netanyahu cómo consiguieron retenerlo tras instantes de auténtico pánico en el vuelo FZ1073.

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En pleno desarrollo de los hechos, el avión, que llevaba 174 personas a bordo, experimentó una súbita pérdida de altura que aterró a los pasajeros, algunos de los cuales, entre gritos, se agarraban a los asientos temiendo lo peor. En esos instantes, muchos pensaron que iban a estrellarse.

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Sin saber qué estaba ocurriendo, pronto descubrieron que no había ningún fallo mecánico, sino que el capitán al mando del aeroplano había sido apuñalado por el copiloto. Con la cabina ya abierta gracias al propio herido, actuaron entonces para frenar al agresor, mientras que fue un tercer piloto el que supuestamente pudo hacerse cargo de la aeronave para reconducir el vuelo y lograr un aterrizaje exitoso en Arabia Saudí.

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Según el primer ministro israelí, fue un israelí fontanero de profesión el que evitó "otro 11S" al irrumpir en la cabina y hacerse con los mandos del avión y estabilizarlo antes de devolvérselo a otro miembro de la tripulación para operar el vuelo hasta su aterrizaje.

El ciudadano israelí, identificado como Yaniv, aprovechó una breve estabilización del aparato, irrumpió en la cabina y apartó al agresor por la espalda, logrando sentarse a los mandos y tirar de la palanca de control hacia atrás para evitar la colisión inminente. "Actuó con una frialdad y un heroísmo tremendo", ha elogiado Netanyahu, detallando que el héroe civil viajaba junto a su familia y se enfrentó al atacante para salvar a las 174 personas a bordo.

"Le pregunté: '¿A qué te dedicas?'. Y me dijo: 'Soy fontanero. Desatasco atascos de aguas residuales'. Le dije que, desde luego, esta vez había desatascado uno grande", ha contado el primer ministro, que recibió a Yaniv en el aeropuerto, con su ropa todavía "completamente manchada de sangre" del piloto herido.