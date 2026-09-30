Daniel Sancho habló con Silvia de 100.000 euros y una operación con Alice para intentar favorecer su situación en Tailandia

La reacción de Silvia Bronchalo a la filtración de los audios con su hijo, Daniel Sancho: "Me han utilizado"

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Una conversación telefónica mantenida entre Daniel Sancho y su madre, Silvia Bronchalo, y publicada por 'OK Diario', muestra al condenado por el asesinato de Edwin Arrieta pidiendo a su madre que movilice unos 100.000 euros para poner en marcha una operación con la que, según explica él mismo, podría conseguir su libertad provisional en Tailandia.

La conversación, fechada el 4 de octubre de 2025, se produce cuando Sancho se encuentra encarcelado en la prisión de Surat Thani y plantea a su madre la compra de un terreno a través de una persona a la que atribuye capacidad para influir en quienes tienen que decidir sobre su caso.

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El español aseguraba en la conversación que, si el plan sale adelante, podría estar fuera de prisión el 15 de noviembre. El contenido de la conversación y varios fragmentos del audio se han hecho públicos este miércoles. Silvia Bronchalo se ha mostrado molesta por la difusión y afirma que hace "daño" a su hijo.

Sancho pidió a su madre que mueva 100.000 euros a Tailandia y habló de Alice

En la conversación, Sancho comenzó preguntando a su madre de cuánto dinero dispone. Silvia Bronchalo le respondió que tenía "ciento y algo", en referencia a más de 100.000 euros ahorrados. El condenado reaccionó pidiéndole que trasladara ese dinero a Tailandia.

Su madre le advirtió de las dificultades para realizar una transferencia de esa cantidad fuera de la Unión Europea. Sancho, según recoge el audio difundido, le restó importancia y le explicó que lo fundamental era demostrar que el dinero se estaba moviendo. Incluso planteaba realizar varios envíos de unos 9.000 euros.

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El objetivo, según la explicación que da Sancho a su madre, sería utilizar ese dinero para comprar un terreno. La operación estaría vinculada a una persona identificada en la conversación como Alice, la supuesta asesora de la que ya han hablado diversas fuentes en los últimos meses, mientras que el propio Sancho sostenía que el propietario del terreno podría intervenir para favorecer que su caso quedara en manos de personas que, según sus palabras, pudieran ayudarle.

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Sancho insistía durante la conversación en que su madre debía viajar a Tailandia y participar personalmente en la operación. "La cosa es que vengas a Tailandia, mamá, por favor", le decía el español.

Bronchalo expresó sus dudas sobre la operación y preguntó si se trataba realmente de una fianza o de otro asunto. Su hijo le responde que, en su situación, no conseguiría la libertad provisional de otra manera. El condenado también le explicó que la operación con el terreno estaría vinculada a los próximos años de su procedimiento y a la continuidad de sus abogados.

La madre intenta averiguar si existe algún riesgo legal para ellos. "Lo que quiero tener claro es que esto no es algo ilegal que nos pueda perjudicar a todos, que te pueda perjudicar más a ti, amor", le decía la progenitora. Sancho respondía que no habría ningún problema y presenta la compra del terreno como la fórmula necesaria para conseguir la libertad.

El español habló de "susurrar en el oído" de quienes pueden influir

En otro momento de la conversación, Bronchalo preguntaba directamente por la persona a la que comprarían el terreno. Sancho evitó identificarla y aseguraba que se trata de alguien con una posición muy elevada. "La persona a la que compramos la tierra nos va a hacer un favor. Va a susurrar en el oído de X personas para que esto ocurra", afirma.

Cuando su madre insistió en conocer la identidad de esa persona, Sancho mantuvo el secretismo y sostuvo que es "lo más alto que se puede llegar". Según su explicación, esa persona tendría capacidad para intervenir para que su caso pasara a manos de determinados responsables judiciales.

Sancho también pidió que la operación se mantuviera en secreto y limitó, según el audio, el conocimiento del plan a él mismo, su madre, Alice y otro interno al que identifica como Kaiser. Ante las dudas de Bronchalo, volvió a pedirle que confiara en él y que viajara a Tailandia para cerrar la operación.

"Hemos intentado ganar por las buenas, pues ahora hay que ganar por las malas"

La conversación terminó con Sancho explicando por qué, según él, necesitaban recurrir ahora a este plan. Aseguraba que inicialmente confiaban en que el procedimiento evolucionara favorablemente sin tener que realizar ninguna operación de este tipo, pero que las circunstancias habían cambiado.

"Parecía que íbamos a ganar sin tener que hacer nada. Pero me han jodido, ¿vale?", afirmaba el español. Sancho subrayaba que por ese motivo tendrían que poner en marcha la operación que estaba planteando a su madre.

"Hemos intentado ganar por las buenas, pues ahora hay que ganar por las malas", concluyó el condenado en el audio, en referencia a su situación judicial en Tailandia.

La Justicia tailandesa mantiene la cadena perpetua y la defensa prepara nuevos recursos

El contenido de esta conversación se conoce días después de que la Justicia tailandesa haya rechazado los recursos presentados por la defensa de Sancho y por la familia de Edwin Arrieta y haya mantenido íntegramente la condena a cadena perpetua impuesta en primera instancia. La resolución también ha descartado las peticiones de la familia del médico colombiano para elevar la pena y aumentar la indemnización.

La defensa de Sancho, representada actualmente por Marcos García Montes, ha anunciado que no da por terminada la batalla judicial. El abogado confirmó a la web de 'Informativos Telecinco' que recurrirán en casación ante el Tribunal Supremo de Tailandia y señaló además otras dos vías: el Tribunal Constitucional y una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por una supuesta vulneración de derechos fundamentales.

Por su parte, Ospina Abogados, que representa a la familia de Arrieta, aseguró que recibía "con respeto" la decisión de la Justicia tailandesa y que iba analizar el fallo en profundidad. El despacho ha planteado además si no ha llegado el momento de que Sancho "reconozca los hechos, pida un perdón sincero" y asuma plenamente sus responsabilidades. Su deseo es que el español cumpla la totalidad de la pena en Tailandia.