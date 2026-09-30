Helena Arauz se sincera sobre el delicado momento personal que está atravesando

Natalia Sette 30 SEP 2026 - 17:45h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera con sus seguidores sobre el momento personal por el que está pasando

Helena Arauz denuncia el mal trato recibido durante un viaje a Ibiza

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Tras un ingreso hospitalario de 12 horas , Helena Arauz se ha abierto en canal con sus seguidores para confesar que no se encuentra en una buena etapa de su vida. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, sincera y transparente como siempre, se ha sincerado sobre el delicado momento personal que está atravesando.

La creadora de contenido, que recientemente se ha sometido a una rinoseptoplastia , ha aparecido en sus ‘stories’ tras dos días de ausencia para dar explicaciones a sus seguidores y tranquilizarlos. “Niñas, llevo dos días bastante apartada porque la verdad es que no estoy bien”, ha comenzado diciendo con total honestidad.

La influencer está acostumbrada a compartir su día a día con su comunidad y al ver que estaba dos días sin publicar contenido, saltaron las alarmas. Ahora ha confesado que se encuentra muy baja de ánimos y que eso le impide mostrarse tal como es ella. “Para mí tampoco han sido unos meses fáciles y creo que también tenemos que permitirnos estar mal”, ha reconocido.

Desde que saltó a la fama gracias al programa de las tentaciones, Helena no ha dejado de estar en el ojo público. Pasar de ser anónima a tener más de 200.000 seguidores, sumado a problemas personales, han terminado por desbordarla. “No somos máquinas y a veces necesitamos parar, desconectar de todo y conectar con nosotras mismas, escuchar qué sentimos y entender nuestras emociones”, ha reflexionado con madurez.

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Aunque reconoce que no está bien, siente que está yendo por el buen camino y que pronto volverá a ser la misma. “Yo todavía no estoy al 100%, pero poco a poco voy volviendo a mí. Y supongo que de eso también se trata el proceso: de caerse, permitirse estar abajo, aprender a escucharse y, poquito a poquito, volver a levantarse”, ha continuado diciendo.

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Ahora está centrada en ella, en su salud mental, en hacer planes que le den tranquilidad y en hacer deporte. “Cuando pueda, os contaré muchas cosas para que podáis entenderme un poquito mejor y entender también por todo lo que he pasado”, ha confesado. Sus seguidoras no han tardado en volcarse con ella y mandarle mensaje de ánimos.