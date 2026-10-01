telecinco.es 01 OCT 2026 - 09:58h.

Nacho no pudo contenerse tras ver el acercamiento de Náyades y Andrea y se escapó de su villa

Gema también se rompió tras ver a Rubén con Nataly

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Nacho no pudo soportar la presión y las ganas de hablar con Náyades tras su hoguera y, una vez en su villa, decidió salir corriendo por la playa para encontrarse con su chica, que ya estaba en su hoguera. Sin duda fue uno de los momentos más desgarradores de la edición de 'La isla de las tentaciones' pero, ¿Cómo han vivido ellos la emisiónn?

En su hoguera, Nacho vio el evidente acercamiento entre Náyades y uno de los solteros, Andrea. Le afectó muchísimo, tanto que se fue corriendo a la playa. Tiempo después regresaba a la villa, intentaba calmarse, pero no lo conseguía y se marchaba de repente.

Corriendo llegaba hasta Náyades, que estaba con el resto de las chicas en su hoguera. Ella lloraba tanto por las imágenes que había visto como por sus propias dudas ante la situación con Andrea y Nacho llegaba para agarrarla de las manos, preguntarle qué pasa y decirle: "Por favor. ¿Qué estás haciendo? Te estoy respetando más que nada en el mundo. Me vas a perder de verdad, piensa, ¡confía en mí!".

Ella le hablaba de sus dudas, él reiteraba que la estaba respetando y le advertía: "No me vas a volver a ver ¿Eh?". Las chicas sacaban a Náyades de la hoguera, Sandra Barneda a Nacho y le advertía que este incumplimiento de las normas tendría consecuencias.

Náyades: "No puedo explicarlo"

Poco antes de la emisión, Náyades nos decía en sus redes sociales que la nueva entrega del programa iba a ser un “capitulazo” que le generaba tensión: “No puedo explicarlo, sin comentarios”. Iba a verlo con el resto e las chicas, que ya estaban con ella y Gema, que también iba a protagonizar una huida de la hoguera, decía: “Es uno de los momentos más duros de mi vida, en general, estoy deseando que pase rápido”.

Finalmente, Náyades publicaba el vídeo en el que se reencuentra con Nacho en la hoguera y, aunque no decía nada, sí escribía estas palabras: “La experiencia más dura de mi vida”.

Además, se refugiaba en sus compañeras con una imagen en la que la arropaban y les decía: “Sois las mejores”.

También los chicos vieron el episodio juntos y Nacho posaba con sus compañeros. Miguel es uno de los que hablaban del momento de su compañero pero optaba por la ironía mostrando el momento en el que corría por la playa: “Nacho Bolt campeón de los 100 metros playa”.

Gema sale corriendo de la hoguera

Pero Nacho no fue el único. Gema no pudo resistir las imágenes de Rubén con Nataly y salió corriendo por la playa, un momento en el que le acompañó Paula.

De hecho, tuvo que ser atendida por el servicio médico y fueron el resto de chicas las que vieron las imágenes de Rubén para ella.