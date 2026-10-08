telecinco.es 08 OCT 2026 - 14:13h.

La Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango de España, Intertropic, participa en la 18ª edición de la Fruit Attraction para mostrar el potencial gastronómico y la versatilidad de ambas frutas cultivadas en España

Carlos Maldonado y María Verdoy presentan nuevas formas de disfrutar de los aguacates y mangos españoles, desde elaboraciones sorprendentes hasta propuestas para incorporarlos en el día a día

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Madrid acoge una nueva edición de Fruit Attraction, uno de los grandes encuentros internacionales del sector hortofrutícola. En este escenario, el mango y el aguacate se convierten en dos de los grandes protagonistas de la mano de Intertropic, la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango de España. Dos frutas cada vez más habituales en el carro de la compra, pero ¿qué las hace tan atractivas en la cocina?

Aunque tradicionalmente se han asociado a zonas tropicales, lo que mucha gente no sabe es que también tienen sello español. “Se producen aquí, en España. Sobre todo, en la Axarquía malagueña, en la costa tropical granadina y en la Comunidad Valenciana, donde ha crecido bastante el cultivo de aguacate. Son frutas extraordinarias y que estén tan cerca hace que la experiencia de consumo sea todavía mejor”, comenta Antonio Carpintero, Director General de Intertropic.

El mango es una fruta dulce, jugosa, sabrosa y contiene un sinfín de propiedades y beneficios. El chef Carlos Maldonado, embajador de Aguacate y Mango de España, pone el foco precisamente en esta versatilidad. Es una fruta que puede disfrutarse directamente, pero también ofrece muchas posibilidades a la hora de incorporarla a diferentes platos, tanto dulces como salados.

Y si hay un producto que ha conquistado los hábitos gastronómicos de los españoles, ese es el aguacate. Su textura cremosa y su sabor hacen que sea un ingrediente común en multitud de recetas, aunque Carlos Maldonado demuestra que todavía puede sorprender cuando se lleva a preparaciones menos convencionales. “No hay nada mejor que un aguacate frito. Cuando está tibio, atemperado por dentro, súper jugoso, parece un coulant”, explica el chef de Raíces.

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María Verdoy tampoco oculta su predilección por estas dos frutas y reconoce su debilidad por el aguacate. “El aguacate es la debilidad de muchas personas, yo me incluyo en ella. Yo creía que al ser una fruta exótica pudiera ser que viniera en barco, de muy lejos, y no, resulta que viene de aquí, de España”.

Del dulce al salado, ambos productos ofrecen múltiples posibilidades e impactan por su sabor y textura. Esto es solo un ejemplo de todo lo que puede dar de sí el mango y el aguacate: productos de origen español, versátiles, con un valor diferencial y muchas probabilidades para ser protagonistas en la cocina.

Aguacate y mango no son solo son dos frutas para comerlas tal cual, son frutas con corazón que cuentan con un inmenso abanico de posibilidades para experimentar y descubrir todos sus matices gastronómicos.