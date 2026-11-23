El 'influencer' Gabriel Félix ha muerto a los 29 años cuando jugaba al fútbol

Su mujer, la también creadora de contenido Isabelle Abreu, ha emitido un comunicado y una carta de despedida en los que rinde homenaje al padre de su hija

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Luto en las redes sociales brasileñas tras conocerse la muerte del 'influencer' Grabriel Félix. Conocido por el contenido que publicaba junto a su familia en sus redes sociales, el joven de 29 años habría muerto mientras estaba jugando un partido de fútbol. Según han informado varios medios brasileños, aunque el joven fue atendido en el terreno de juego, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

A sus 29 años, Grabiel Félix era conocido en el mundo de las redes sociales brasileñas por su contenido de moda vintage, paternidad y vida doméstica. Gracias a sus publicaciones, el joven había conseguido cosechar más de 2,9 millones de seguidores en Instagram.

El último adiós de su mujer

Nada más conocerse y publicarse la noticia, su mujer, Isabelle Abreu, ha lanzado un comunicado en sus redes sociales en la que confirmaba el fallecimiento de su marido y del padre de su hija.

"No se como empezar este texto, nunca pensé tener que escribir sobre esto, Gabriel falleció anoche. Es difícil encontrar palabras para describir lo que estamos pasando. Siento un dolor que nunca imaginé sentir. Gabriel es el amor de mi vida, mi alma gemela. Y este amor fue tan grande que se materializó en Amelie, la parte más bella de nuestra historia. En este momento pido oraciones. Que Gabriel sienta todo el amor que sentimos por él, y también el cariño de tantas personas que han seguido nuestra historia", comienza anunciando la joven que se casó y que tuvo a su hija Amelie con este creador de contenido.

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"Te quiero, Gabriel. Qué honor haber compartido estos años contigo. Qué honor para Amelie tenerte como padre. Nuestro amor es eterno. Y tu legado también lo será. No puedo imaginar un mundo sin ti. No quiero creer lo que pasó, te quiero de vuelta. Le sigo preguntando a Dios dónde estás. Les pido, por favor, que respeten este delicado momento. Todavía estamos tratando de entender todo lo que pasó y necesitamos tiempo y privacidad para vivir este dolor. Gracias por todo el cariño y amor que siempre han tenido por nuestra familia", terminaba apuntando el comunicado elaborado y difundido por Isabelle Abreu.

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La carta de despedida de Isabelle Abreu a Gabriel Félix

Viendo la repercusión que ha tenido esta noticia, la mujer de este 'influencer' que acumula más de 2,9 millones de seguidores en Instagram lanzaba otra carta en la que aprovechaba para rendir un último homenaje a Gabriel Félix.

"Descansa en paz mi amor, prometo amarte hasta mi último suspiro, prometo cuidar de Amelie, y haré todo lo posible para estar aquí y ver a nuestra hija bien y envejecer, ella conocerá nuestro amor y sabrá cuánto amaba su padre Ella más que cualquier cosa que él amó en esta vida. Tu despedida fue hermosa, eres tan amado Gabriel, tu legado continuará a través de nosotros, siempre decías que nuestro amor podía cruzar cualquier cosa, y ahora ha sobrepasado los cielos. Te esperaré", prometía la también creadora de contenido a su recién fallecido marido.

"Te prometo a Gabriel hacer que te recuerde cada día, prometo decir que fuiste el mejor padre que pudo haber tenido, prometo leer todas las cartas que escribimos juntos para ella, prometo hacer todo lo posible para que se sienta mejor, sigues siendo mi ancla y siempre serás, eres mi gran amor, y siempre serás, no hubo un momento en el que no quisiera correr a tu aroma, porque eras el único que podía detener cualquier dolor, tu misión fue hermosa", continúa escribiendo en esta carta donde rinde homenaje al joven de 29 años fallecido.

"Hoy mi amor, el pronóstico era granizo y nos regalaste sol, hoy fue como el día en que nos conocimos, como el día que me propusiste matrimonio. Nuestra hija nos casó, y vivirás a través de nosotros, cada día que mire a Amelie le daré gracias a Dios. Te amo te amo Gabriel te amo hasta que Jesús vuelva", terminaba escribiendo Isabelle Abreu, la viuda de Gabriel Félix.