Natalia Sette 23 NOV 2026 - 11:24h.

Los exparticipantes de 'Casados a primera vista' han dejado varias pistas en sus redes sociales que indican una posible separación

Imágenes inéditas de la gran bronca entre Ana y Luija tras ir a Málaga

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Ana Santiago y Luija han hecho saltar todas las alarmas de una posible ruptura. Los exparticipante de ‘Casados a primera vista’ han dejado varias pistas que hacen pensar en una separación. Tras un año juntos y muchos planes de futuro, parece que el amor se ha acabado entre ellos.

Ana y Luija se casaron siendo completos desconocidos tras participar en el famoso reality de Telecinco. A pesar de que la mayoría de las parejas rompió su matrimonio al acabar el programa por incompatibilidades, los jóvenes encontraron en el otro su persona ideal y decidieron apostar por la relación.

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Desde la emisión del programa, ambos han mostrado su amor abiertamente en redes sociales, demostrando que el experimento sí funcionó para ellos. Ana le abrió la puertas de su casa, donde convive con sus dos hijos, para estar siempre cerca el uno del otro y aunque tuvieron algún bache debido a la convivencia, lo superaron y continuaron compartiendo un hogar.

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Miles de viajes y experiencias después, e incluso con intenciones de formar una familia , parece que sus caminos se han separado. Las alarmas saltaron al ver que Ana, que solo seguía a Luija en Instagram, lo había dejado de seguir. Y no solo eso, la influencer ha borrado todo rastro del malagueño de sus redes sociales.

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La de Torremolinos ha anunciado también a través de un ‘post’ que deja las redes durante un tiempo. “Voy a estar un tiempo desactivada de las redes. Quien quiera quedarse, volveré. Quien quiera marcharse está en todo su derecho. No tengo prisa en volver”, ha puesto con convicción, desactivando la sección de comentarios para no leer opiniones ajenas.

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Por su parte, Luija también ha dejado de seguir a Ana en redes sociales aunque mantiene todas sus fotos juntos. Él también subió una sospechosa reflexión a sus ‘stories’: “Qué curioso es cómo la vida puede sorprenderte justo cuando creías tenerlo todo claro”. Todo esto ha hecho pensar a sus fans más fieles que algo no marcha bien entre ellos.

El creador de contenido Javi Hoyos ha intentado ponerse en contacto con su círculo más cercano buscando información veraz sobre una posible ruptura pero no ha obtenido nada. De momento, ninguno de los dos lo ha hecho oficial ¿Será una ruptura definitiva o un bache en su matrimonio?