La instantánea se realizó durante una visita familiar el pasado sábado, 21 de noviembre. En ella aparecía el actor, que padece demencia frontotemporal

La mujer de Bruce Willis se sincera sobre el avance de la demencia del actor y cómo lo afrontan sus hijas: "Es un duelo constante"

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El delicado estado de salud de Bruce Willis ha vuelto a situar a su familia en el centro mediático. Esta vez ha sido su hija pequeña, Tallulah, quien ha protagonizado una de las últimas noticias relacionadas con el intérprete de 'La jungla de cristal' tras verse obligada a pedir perdón.

La joven compartió en su perfil de las redes sociales una imagen junto a su padre que no tardó en eliminar de Instagram. Poco después, publicó un mensaje en el que reconocía que se había precipitado al mostrar una escena "demasiado íntima" de su progenitor y se comprometía a ser más cuidadosa a la hora de compartir fotografías de él.

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El mensaje

"Hola. Ayer publiqué una fotografía de mi padre porque estábamos disfrutando de una visita maravillosa. Pedí a alguien que nos hiciera una foto muy bonita de un momento que compartimos mientras veíamos un vídeo de Frankie Valli cantando", comienza el mensaje.

"Estaba tan emocionada por lo especial y bonito que fue ese momento que no pensé más allá y no caí en que quizá era una fotografía demasiado íntima como para compartirla públicamente", añade Tallulah.

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Asimismo, sentenciaba: "Puedo reconocerlo y me comprometo a hacerlo mejor. Sé que todos le queréis. Yo le quiero. Mi familia le quiere. Y él sigue siendo siempre el héroe absoluto que todos sabemos que es".

Cómo era la foto

La instantánea había sido tomada durante una visita familiar el pasado sábado, 21 de noviembre. En ella aparecían padre e hija sentados juntos en un banco situado en un porche.

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Tallulah, que llevaba los brazos alrededor de su padre, le miraba con una sonrisa mientras ambos permanecían cogidos de la mano. Bruce, por su parte, vestía una chaqueta de punto gris sobre una camiseta de tono salmón y dirigía la mirada hacia otro lado.

La captura mostraba un momento de cercanía entre ambos, algo de lo más significativo teniendo en cuenta la enfermedad neurodegenerativa que padece el actor y que le ha apartado de la vida pública y de su carrera cinematográfica.

Tallulah acompañó en un primer momento la publicación con dos emojis, sin añadir detalles sobre el encuentro, y que horas más tarde desapareció de su 'feed' sin motivo aparente. Al día siguiente decidió explicar el por qué de esta decisión.

La enfermedad de Bruce Willis

A sus 71 años, Bruce Willis padece demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente a determinadas regiones del cerebro y que puede provocar alteraciones en el comportamiento, la personalidad y el lenguaje.

La familia comunicó en 2022 que el actor sufría afasia, un problema que afecta a la capacidad de comunicarse y que había comenzado a interferir en su trabajo. Aquella situación le llevó a apartarse de la interpretación después de más de cuatro décadas de trayectoria profesional.

Un año después, su entorno más cercano confirmó el diagnóstico de demencia y el difícil momento que estaba atravesando el protagonista de 'El sexto sentido'.

La enfermedad de Bruce ha supuesto un antes y un después en la vida de todos sus seres queridos. Su esposa, Emma Heming Willis, ha hablado abiertamente de las dificultades que implica convivir con este diagnóstico y del proceso emocional que atraviesa la familia.

De hecho, el actor vive actualmente en una residencia adaptada a sus necesidades, con un equipo de cuidadores que le proporciona atención diaria.