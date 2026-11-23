Los Mossos buscan a un hombre tras matar a otro frente a un bar en Barcelona

La Divisió d'Investigació Criminal ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y la investigación permanece bajo secreto de las actuaciones

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc este lunes sobre las 06:00 horas tras recibir el aviso de varios testigos que alertaban de una pelea.

Los agentes se han dirigido al lugar de los hechos y han tenido conocimiento de que un hombre herido por arma de fuego había sido trasladado a un centro sanitario, donde ha acabado muriendo, informan en un comunicado.

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El tiroteo y la muerte de la víctima

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y la investigación permanece bajo secreto de las actuaciones.

Por su parte, el medio de comunicación 'elPériodico.com' ha informado que el ataque se ha producido frente a un bar de la calle Salvà, en el barrio del Poble-sec de Barcelona, en el distrito de Sants-Montjuïc.

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Tras atacar a la víctima disparándola en cuatro ocasiones, el "autor de los disparos, que iba vestido de negro, ha escapado del lugar de los hechos y los Mossos d'Esquadra han establecido un dispositivo de búsqueda y captura para localizarlo", informan desde el medio de comunicación catalán.

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Al parecer, habrían sido varios vecinos los que habrían alertado a los agentes. En sus llamadas, los vecinos habrían advertido que se estaba produciendo una pelea en plena calle. Nada más llegar a la zona, los servicios de Emergencia han atendido a la víctima y la han trasladado hasta un centro sanitario donde, finalmente, ha acabado falleciendo.

Por su parte, el presunto autor del crimen se ha dado a la fuga tras perpetrar el crimen. "Vestía completamente de negro y ha huido después de disparar contra la víctima en dirección a la avenida del Paral·lel. Los Mossos han desplegado un dispositivo para tratar de encontrarlo y detenerlo", detallan desde 'elPeriódico.com'.