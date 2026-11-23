Los principales candidatos han seguido viajando el fin de semana en busca del voto en las elecciones generales del 29N

Carlos Franganillo entrevista este lunes 23 de noviembre al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en 'Informativos Telecinco'

Compartir







Las distintas formaciones políticas entran este lunes en la recta final de la campaña por las elecciones generales. Hoy, además, es el último día para la publicación de encuestas electorales, que en su mayoría siguen dando el Gobierno al PP con Vox, frente a un PSOE que va recortando distancias.

No obstante, nadie se fía. Con la mirada puesta en el decisivo 29N, todos los candidatos siguen volcados en movilizar a su electorado y convencer a los indecisos.

PUEDE INTERESARTE Los memes de la campaña electoral: así es la carrera artificial que inunda las redes sociales de cara a las elecciones

Este fin de semana, los principales líderes han seguido viajando en busca del voto. Mientras Ada Colau ha estado en Las Palmas pidiendo el apoyo para Frente Amplio, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha estado en Zaragoza. Por su parte, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han coincidido en Murcia.

Alberto Núéz Feijóo pide no confiarse para expulsar a Pedro Sánchez de Moncloa en las urnas

El líder del PP, –quien será entrevistado en la noche de este lunes por Carlos Franganillo en Informativos Telecinco a partir de las 21:00 horas–, escarmentado después de lo que ocurrió en los comicios de 2023, ha insistido en pedir a sus votantes que no se confíen.

Frente a la catedral de Murcia y en una plaza abarrotada, Feijóo lanzaba un mensaje claro: “No hemos ganado nada. Que no se relaje nadie”.

El líder de los populares pide a los suyos persistir y no dar nada por hecho hasta el final: “Quieren que te olvides de Koldo, de Ábalos, de Cerdán, de Salazar, de Óscar Puente, de Jessica, de Carlota y de tantas otras. Quieren que te olvides de que Sánchez se calla siempre que le preguntamos cómo se pagan las primarias”, expresó ante los suyos, insistiendo en la movilización del electorado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, acordándose de las palabras de la ministra Diana Morant tras llamarle “energúmeno” y afirmar que les “hubiese gustado que el presidente le diera cuatro bofetadas” en el cara a cara del debate, Feijóo replicó: “Qué hubiesen dicho de nosotros si se nos ocurriese una cosa semejante. Menos mal que son los de la buena educación”.

“A los de las bofetadas les vamos a parar con votos el próximo domingo. Les vamos a parar en las urnas”, subrayó.

En su discurso, además, el presidente del PP apeló a la gestión frente a los bailes, y a nombrar a los mejores en su puesto y no a los amigos: “No voy a proponer a nadie que sea un especialista en redes sociales, sino que sea un especialista en redes ferroviarias, que es una cosa bien distinta”, afirmó, en alusión clara al exministro Óscar Puente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“115 familias enterraron a los suyos y el presidente del Gobierno no ha ido a los funerales de Estado, presididos por el jefe del Estado, y a las 48 horas después se puso a bailar. ¡Vergüenza!”, añadió, haciendo referencia a las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda.

Más allá, insistió en su promesa de revalorizar las pensiones, construir un millón de viviendas y devolver la estabilidad al país. Todo ello, con guiño a Murcia ante la ocasión: “Un pacto nacional del agua que garantice agua en toda España, empezando por la Región de Murcia”, dijo, desatando múltiples aplausos.

Pedro Sánchez insiste en la remontada frente a las encuestas

También en Murcia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que la remontada del PSOE es posible, apelando al voto joven para conseguirla y apoyándose en dos cifras: el 75% de participación necesaria para conseguir los 176 escaños que le permitirían gobernar en mayoría absoluta.

Para el líder del PSOE, estas elecciones se presentan como un referéndum entre la buena política que permitiría al país seguir avanzando o la mala que le haría retroceder. Además, asegura que la única papeleta para poder frenar la involución que plantea la oposición es la socialista.

En Murcia, donde el Parlamento le nombró ‘persona non grata’, Pedro Sánchez alzó la voz en su discurso para proclamar: “Yo quiero hoy decir aquí que declaramos los murcianos y murcianas gente gratísima”.

Frente a las instituciones, por un lado, Sánchez se encontró en su acto con un público que iba por otro, y al que dejó este fin de semana una advertencia: “Ellos quieren que no votemos, que no votéis”.

A punto de encarar la recta final de la campaña, el PSOE va con todo contra la desmovilización. También con un vídeo que no ha dejado de generar reacciones en las redes, en el que distintos estereotipos del universo conservador tratan de disuadir al votante progresista de acudir a las urnas.

Frente a ello, en el mitin de Murcia, el vídeo finalizaba con un grito claro: “¡Yo sí te voto! ¡Yo sí te voto!” Ha sido esa la respuesta de una militancia a la que el candidato socialista ha insistido en avisar de dónde está el peligro: “Aquellos que quieren convertir en negocio la educación y la sanidad no quieren que votéis. Aquellos que quieren convertir el sistema público de pensiones en un fondo de pensiones no quieren que votéis”.

Frente a ello, ha proclamado: “El próximo 29 de noviembre, todo al rojo, todo al PSOE para lograr una mayoría progresista del Congreso”.

“Una semana de remontada, un día para votar y cuatro años para avanzar con un Gobierno progresista. ¡A por ello Murcia!”, sentenció.

Santiago Abascal acusa al PP de jugar sucio por apelar al voto útil

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, acusaba en Zaragoza al PP de jugar sucio por apelar al voto útil cuando lo más importante, ha recalcado, es echar a Pedro Sánchez y solo Vox garantiza, –según asegura–, esa alternativa.

No son unas elecciones más, ha recalcado Abascal, advirtiendo de que España se lo juega todo porque se presenta una persona que, según afirma, ha vendido todo a los enemigos del país dentro y fuera de sus fronteras.

Poniendo el foco en ello y en la inmigración, una vez más, además, Abascal ha insistido en el concepto de prioridad nacional, que llevan por bandera desde antes de la campaña: subrayan que oponerse a ello no es de sentido común.

“Que el Partido Popular haya vuelto por estos derroteros es un incordio. Vamos a centrarnos en echar a Sánchez. Es útil votaros a vosotros, votarnos a nosotros. Solo el crecimiento de Vox asegura la alternativa en España desde el año 2023. Fijaos si es útil que hasta el señor Feijóo íntimamente sabe que es útil. A veces le escuchamos que dice frases literales que decimos nosotros, se empieza a acercar a nuestro discurso en muchas cosas… Viene de muy lejos. Yo me alegro. De hecho, no se ha dejado barba porque Sánchez ha adelantado las elecciones y no le ha dado tiempo”, ha ironizado.

Ada Colau apela a la solidaridad y culpa a la derecha de usar la crisis migratoria para dividir

Por su parte, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, cargó contra la derecha desde Las Palmas de Gran Canaria, donde habló de la crisis migratoria que atraviesan las islas y puso a Canarias como ejemplo de solidaridad.

Centrando parte de su discurso en la migración, la catalana aseguraba que lo que está pasando ahora mismo en las islas es una emergencia humanitaria y no una invasión, como afirman la derecha y la extrema derecha, aprovechando además para recordar que a las personas migrantes hay que atenderlas y velar así por los derechos humanos.

“No vamos a permitir que se use la inmigración como nueva esclavitud del siglo XXI”, subrayó.

Por su parte, la candidata quiso hacer hincapié en la crisis de la vivienda recordando que las casas son para vivir, no para especular, y prometiendo a los canarios su compromiso para lograr el cambio.

“Ya no se trata de poner parches, lo está diciendo la calle: se trata de cambiar las reglas del juego y acabar con la especulación. Las casas para vivir, no para especular. Vamos a pelear hasta el final para que no haya un Gobierno de extrema derecha en este país. Esas somos nosotras: las que no se rinden, las que van a luchar. No por miedo, sino por conquistar la esperanza y tener un futuro mejor”.