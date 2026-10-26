telecinco.es 26 OCT 2026 - 12:58h.

La LG OLED evo C6 de 65 pulgadas con IA y 165 Hz está rebajada a 1.749 € y, con nuestro cupón exclusivo, te sale todavía más barata. ¡Aprovecha!

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Ver una película y que los tonos negros parezcan grises, o jugar y notar que la tele va un paso por detrás de lo que haces. Si te suena, es hora de cambiar, y el mejor cambio posible es la Smart TV LG OLED evo AI C6 de 65 pulgadas. Su panel OLED evo tiene 33 millones de puntos de luz independientes, está gobernado por un procesador con IA y llega a los 165 Hz. Y lo mejor: está rebajada de 2.699 € a 1.749 €.

Pero hay más, porque con nuestro cupón exclusivo LGMEDIASET10 tienes un 10% de descuento extra, lo que la deja en unos 1.574 €. Si quieres una tele ideal para cinéfilos, seriéfilos y/o jugones, no busques más. Te va a enamorar.

¿Por qué la recomendamos?

Tiene el único negro puro y un contraste brutal, con colores certificados por Intertek con un 100% de fidelidad.

Su tecnología antirreflejos funciona de verdad y te permite disfrutar del contenido por más luz que entre directamente.

Es imbatible para jugar: tiene 0,1 ms de respuesta, VRR de 165 Hz y es compatible con G-Sync y FreeSync Premium.

Su sistema operativo incluye IA con Gemini y Copilot, y se maneja con un mando a distancia que incluye un puntero remoto que funciona como un salón.

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Smart TV LG OLED evo AI C6 65"

Hay muchas teles de 65 pulgadas, pero pocas se acercan a lo que logra la Smart TV LG OLED evo AI C6. Cada punto de luz se enciende y se apaga por separado, así que consigue negros absolutos y colores hiperrealistas, potenciados aún más gracias a la tecnología Dolby que tiene tanto para imagen como para sonido. Además, su IA remasteriza la imagen y mejora los diálogos para que no tengas que andar subiendo y bajando el volumen, cosa que se agradece. Y, si te gusta jugar, además de tener una tasa de refresco bueníisma y una respuesta aún mejor, es compatible con GeForce NOW en 4K y HDR, tiene menú gaming propio y un input lag de menos de 6 ms. Puedes jugar en la nube sin necesitar consola y con una experiencia idéntica o mejor. Una pasada.

También es una tele para lucirla. Su diseño Gallery es ultrafino y queda a ras de pared con su soporte exclusivo. Así que, si la quieres para el salón, para tu sala gamer o incluso como elemento decorativo mientras no la usas, te va genial.

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¿Qué dicen las reseñas?

Hemos recopilado algunas reseñas de usuarios para que puedas echar un vistazo, aunque te adelantamos que tiene más de 15.600 valoraciones con un 4,8 sobre 5 de media. Están encantados por su calidad de imagen y su genial respuesta, sobre todo para videojuegos.

"Llevo apenas un par de días con este OLED LG de 65 pulgadas y es fabuloso... ofrece una experiencia visual de alto nivel, con negros puros, contraste excepcional y colores intensos pero precisos."

"Negros perfectos, tiene un brillo espectacular y un sonido envolvente. Con la tasa de respuesta que tiene, puedo jugar juegos competitivos sin problema. De verdad que la recomendamos 100%."

"Compre esta tv principalmente para jugar en el PS5 y ver series-peliculas, me sorprendio bastante las opciones que trae de mejora de imagen y sonido usando IA, támbien las opciones para optimizar el gamming son bastante interesantes."

Recuerda que, además de la rebaja, puedes aplicar el cupón exclusivo LGMEDIASET10 para llevarte un 10% extra en tu compra. La tienda de LG ofrece además envío gratis, financiación sin intereses e instalación Premium Plus sin coste con esta tele. ¡Aprovecha!

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.