El Ejército le ha invitado a él y a Manuel, otro enfermo, a la base aérea de Morón, en Sevilla

Leo, el niño con piel de mariposa, sorprende dando sus primeros pasos en el mar: "Le tiene un respeto tremendo"

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El Ejército del Aire le ha hecho un pequeño homenaje a Leo, el niño con piel de mariposa. Él es uno de los casos más conocidos en España porque con tan solo 12 años ha demostrado tener una gran capacidad de superación ante el dolor diario que padece.

El Ejército le ha invitado a él y a Manuel, otro enfermo, a la base aérea de Morón, en Sevilla. Allí, Leo ha recibido un regalo muy especial: "Lo que más me ha gustado de la visita ha sido la chaqueta del piloto, que yo ya me la voy a poner para el instituto. Estaré presumiendo ahí con mi chaqueta y se me va a quedar todos diciendo: '¿Y este a dónde ha ido ahora?'".

Leo ha visto el entrenamiento del Sevilla FC

Leo también ha estado presente en el entrenamiento del Sevilla gracias a la iniciativa de la Fundación 1890. El joven sevillista ha compartido unos emotivos momentos con el entrenador, Luis García, y los jugadores, quienes saltaron al Ramón Sánchez-Pizjuán con las camisetas de entrenamiento del revés, el gesto que se ha extendido como apoyo simbólico a los enfermos de la Piel de Mariposa.

Leo explicó ante los medios que este tipo de acciones le dan "mucho ánimo" y que espera que el equipo "gane mucho" esta temporada.

Este domingo 25 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Piel de Mariposa, una enfermedad de las llamadas raras, que afecta a unas 500 personas en España.