Celia Molina 26 OCT 2026 - 10:55h.

El salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komanche, fue encontrado sin vida en su domicilio de Monterrey, México

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El representante del streamer salvadoreño Komanche, cuyo nombre real era Carlos Mauricio Gómez, ha confirmado su muerte, a los 30 años de edad. Aunque ni él ni las autoridades de Monterrey, México, donde residía el influencer, han hecho pública la causa de su fallecimiento, el mensaje publicado por su mánager apunta a los niveles de acoso que Komanche había sufrido en las redes en los últimos meses.

Tras ser hallado sin vida en su domicilio, Byron Reyes escribió: "Te extrañaremos amigo. Del fondo de mi corazón te digo que dejarás un vacío enorme en todos y siempre vendremos. En internet todos creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro", ha declarado.

"Ahora me pongo a pensar que Komanche que recibió tanto hate desde hace tantos años... Por favor, seamos más consientes de lo que ponemos. Sé que Komanche estaría muy feliz de poder hacer que ese ambiente cambie para todos", concluye su mánager.

Su mánager denuncia las "críticas" que recibió en las redes

Más allá de las críticas que recibió en años anteriores por haber usado pirotecnia o por haber publicado una oferta de trabajo buscando un editor de vídeo al que ofrecía una "baja remuneración", el peor momento de este streamer llegó tras la acusación de una menor de 14 años, que aseguraba que Komanche le había hecho insinuaciones sexuales por Instagram.

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Finalmente, se demostró que la denuncia provenía de una cuenta falsa, que fue posteriormente borrada, si bien, Komanche declaró que su imagen había quedado "más jodida" de lo que ya estaba.

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¿Por qué fue expulsado de La Velada del Año 6?

Además, el influencer salvadoreño estuvo a punto de participar en La Velada del Año 6, de Ibai Llanos, pero su combate fue cancelado tras romper el acuerdo de confidencialidad y filtrar prematuramente su presencia en el evento. A principios de 2026, el propio Komanche subió historias a sus redes sociales confirmando que formaría parte de la cartelera de boxeadores del evento. Esta revelación anticipada molestó a la organización, que exige un estricto secreto corporativo hasta la presentación oficial de los combates, motivo por el que fue expulsado de los mismos.

En cuanto a su estado de ánimo en los últimos días de su vida, el pasado 19 de octubre, el influencer publicó una frase en sus redes sociales que ahora ha cobrado una especial relevancia: "Los días simplemente no mejoran". En Kick, su última transmisión se tituló “Terminando Elden Ring DLC por fin puedo descansar” y registró 9.400 vistas, una semana antes del hallazgo del cuerpo.

"Vuela alto mi Komanche, gracias por llevar a El Salvador siempre contigo, gracias por ser un gran hijo, amigo y un gran ser humano, extrañaré las pláticas contigo pero algún día nos volveremos a encontrar primero Dios", ha dicho también su representante en su cuenta de Instagram, donde ha publicado, a modo de esquela, las mejores fotografías que conservaba con el streamer.