Investigan la muerte de un bebé de 15 meses en Tenerife

La causa de la muerte podría haber sido una reacción alérgica o una intoxicación alimentaria

Agentes de la Guardia Civil están investigando las circunstancias del suceso

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TenerifeUn bebé de 15 meses ha muerto este domingo en Tenerife. Según recoge el medio local El Día, agentes de la Guardia Civil están investigando las circunstancias del suceso.

Según recoge el citado medio, la muerte se produjo en el interior de una vivienda en Los Abrigos, en el término municipal de Granadilla de Abona.

Podría haber sido una reacción alérgica

Las autoridades están investigando lo ocurrido y las primeras hipótesis apuntan a que la causa de la muerte podría haber sido una reacción alérgica o una intoxicación alimentaria.

Fueron los propios familiares del pequeño los que alertaron a los servicios de emergencias después de que el menor no respondiera a estimulos. Hasta el lugar se desplazaron técnicos del Servicio de Urgencias Canario, una ambulancia y un helicóptero. Los agentes comprobaron que el bebé se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

A pesar de los esfuerzos para tratar de reanimarlo, finalmente sólo pudieron certificar la muerte del menor