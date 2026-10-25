Meghan le dijo a su padre que nunca le permitiría conocer a sus dos hijos y que esa sería la última vez que tendría noticias de ella

La Policía británica confirma que recibió en 2019 acusaciones por pornografía infantil contra el padre de Meghan Markle

Compartir







Meghan Markle le dijo a su padre Thomas Markle, de 82 años, que conocía las acusaciones de abuso sexual que había contra él en la última carta que le envió. Así lo ha destapado 'The Sun', el medio que ha asegurado que la duquesa de Sussex envió una carta a su progenitor mientras estaba hospitalizado en Filipinas en diciembre de 2025, cuando le amputaron una pierna por un coágulo de sangre.

Meghan le afirmó a su padre que nunca le permitiría conocer a sus dos hijos y que esa sería la última vez que tendría noticias de ella. El medio citado ha resaltado que ella presuntamente le acusó de abusar sexualmente de menores y le dijo que sabía que había abusado de niñas pequeñas y que las autoridades estaban al tanto de lo ocurrido.

La exmujer de su padre se puso en contacto con Megan para alertarle del material

La duquesa de Sussex se encargó de que la dirección del hospital le llevara la carta a su cama, le pidiera que firmara un formulario confirmando la recepción de la misma y grabara el momento en que él la aceptaba. Y, según 'Page Six', la exmujer del padre de Meghan supuestamente se puso en contacto con ella para alertarla del material que había encontrado. La primera esposa de Thomas Markle Sr. dio la voz de alarma sobre el presunto maltrato infantil antes de que se convirtiera en objeto de una investigación policial.

Roslyn Loveless envió una carta en la que detallaba las acusaciones contra su exmarido y que llegó a manos de la Policía Metropolitana de Londres en 2019, según 'Page Six'. Aunque se desconoce lo que escribió en esa carta, la Policía se la mandó a Meghan después de que la mujer falleciese. La duquesa de Sussex ha declarado que se sintió "profundamente consternada" por las acusaciones.

"Me horroricé y no tuve más remedio que denunciar a mi padre", aseguró su hijo Thomas Jr

El padre de Meghan Markle está siendo investigado por un presunto delito de posesión de pornografía infantil. Fue su propio hijo, Thomas Jr., de 60 años y medio hermano de Meghan, quien le denunció tras descubrir, supuestamente, una enorme colección de imágenes "repugnantes" en su casa de la ciudad de Cebú, en Filipinas. Las imágenes estaban guardadas en cajas y dispositivos electrónicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Cuando encontré este material, me horroricé y no tuve más remedio que denunciar a mi padre. Lo he apoyado, cuidado y ayudado durante años, pero eso se acaba ahora. No volveré a hablar con mi padre jamás, a menos que me llamen a declarar en su contra", dijo a 'The Sun'.

El FBI ha confirmado que prestará apoyo a las autoridades filipinas, mientras que la Policía Metropolitana de Londres revisa las alertas recibidas anteriormente. "Después de tantos años de vivir con preocupaciones profundamente inquietantes, también hay un verdadero sentido de alivio de que estos asuntos se estén investigando adecuadamente", admitió el círculo cercano de la duquesa de Sussex al tabloide británico, principal fuente de toda la información descrita.

"En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana de Londres y a la unidad de Protección de la Familia Real [...]. Posteriormente, esa carta me fue remitida. En ella se formulaban acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre, y se me aseguró que se estaban investigando", explicó Meghan hace dos días a través de un comunicado.