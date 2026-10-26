Lorena Romera 26 OCT 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre la batalla que libra en los juzgados contra el padre de su hijo

Suso Álvarez alucina con el regalo que Anita Williams les ha hecho por la boda, valorado en más de 500 euros

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Anita Williams se ha sincerado en exclusiva sobre la delicada situación que atraviesa a nivel personal. En la alfombra roja de los GenZ Awards, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y finalista de 'Supervivientes' ha dado detalles en exclusiva sobre la batalla que libra en los juzgados contra el padre de su hijo. Un desgaste emocional que se ha estado prolongando más tiempo del esperado y que la condiciona en su día a día.

Aunque la influencer prefiere mantener cautela al tratarse de un tema legal, no ha podido ocultar su frustración ante un conflicto que parece no tener fin y que le impide tener cierta estabilidad emocional: "De momento no puedo hablar extensamente. Cuando pueda, lo contaré... siempre resumido. Son problemas con el padre de mi hijo, que hasta que no se aclaren las cosas no voy a estar tranquila".

Según explica, son cinco años de falta de acuerdos que se han convertido en una carga mental, imposibilitándole vivir con calma. "Estoy harta de que después de cinco años sigamos igual y no se resuelva nada", asegura la catalana.

La consecuencia: su ruptura con José Navarro, el 'jamonero'

Tal y como ha confirmado en esta entrevista exclusiva, esta situación familiar ha terminado salpicando de lleno a su vida sentimental. Y es que Anita Williams ha reconocido que el estrés al que se ha visto sometida le ha impedido centrarse en su relación con José Navarro, popularmente conocido como el jamonero, lo que la llevó a tomar la decisión de distanciarse de él.

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"Estoy superagobiada con un montón de cosas que primero tengo que resolver para yo poder dar algo a alguien que se lo merece", ha explicado sobre los motivos del final a su noviazgo. "Si a mí me preguntas por el hombre perfecto, yo te lo podría describir perfectamente... Pero este verano he estado con muchas cosas en la cabeza y el no poder darle lo mismo o la mitad, al menos, de lo que él me estaba dando... Me ha hecho distanciarme, pero eso también es querer".

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Pese a poner tierra de por medio para centrarse en solucionar los problemas con el padre de su hijo, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y finalista de 'Supervivientes' no cierra del todo la puerta a una segunda oportunidad en el futuro: "A lo mejor, cuando esté todo más centrado, veremos".