telecinco.es 23 NOV 2026 - 12:47h.

Las joyas más vendidas, especiales y originales de Pandora tienen descuentos del 20% solo durante el Black Friday, ¡ideal para adelantar tus regalos!

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¿Prefieres regalar o que te regalen? Si eres de los primeros, la ciencia confirma que hacer un regalo a alguien especial produce una reacción en el cerebro que libera dopamina, oxitocina y hace que nos sintamos mucho mejor que cuando nos regalan. Y este mes, el 'subidón' va a ser doble, porque acaba de comenzar el Black Friday en Pandora con un 20% de descuento y consigue un -10% extra* sobre el total al comprar 3 o más joyas.

Si quieres otra curiosidad más, la psicología demuestra que la sensación de bienestar al hacer un regalo aumenta cuando es personalizado y lo elegimos pensando al 100% en la otra persona. En esa amiga que no sale de casa sin anillos; en tu madre, que ya tiene una pulsera Pandora y va sumando nuevos charms poco a poco; o en tu pareja, que le ha echado el ojo a unos pendientes de la nueva colección. Para todas ellas llega este 20% de descuento de Pandora durante el Black Friday, y también para ponerte más fácil un regalo de cumpleaños, aniversario u ocasión especial. ¡Aquí van nuestras joyas favoritas de la temporada!

Aprovecha el 20% de descuento en joyas exclusivas Pandora durante el Black Friday

Anillos de Pandora para combinar y llevar varios a la vez

No hay reglas escritas para llevar anillos. Tradicionalmente, ha sido la joya más 'romántica' por estar asociada al compromiso, pero ya no es así necesariamente. Una de las tendencias más potentes de la temporada (que ya llevamos varios años viendo) es el ring stacking o llevar varios anillos en la misma mano. Y literalmente nos podemos sumar a la tendencia de cualquier manera: solo con anillos finos, combinando diseños más minimalistas con anillos llamativos, incluso añadiendo un toque de color o con acabados plateados y dorados juntos.

Para regalar un anillo Pandora y acertar, antes fíjate en el tipo de joyas que lleva: ¿prefiere los anillos finitos o diseños más originales? ¿Es más de plateado o de dorado? Con el 20% de descuento en anillos Pandora este Black Friday es superfácil acertar.

Anillo Corazones Transparentes : una de las propuestas más originales del catálogo Pandora. Combina circonitas con forma de corazón y chatones en forma de V, con un recubrimiento en oro de 14k. Disponible también en plata de primera ley, con acabado plateado o rosa.

: una de las propuestas más originales del catálogo Pandora. Combina circonitas con forma de corazón y chatones en forma de V, con un recubrimiento en oro de 14k. Disponible también en plata de primera ley, con acabado plateado o rosa. Anillo Flor de Cerezo: una propuesta elegante, con un diseño fino en plata de primera ley y una flor giratoria de cerezo que es protagonista absoluta de la joya. Es divertido y llamativo.

Elige el anillo Pandora más especial para regalar

Pulseras de Pandora: empieza a crear una colección propia

Si piensas en joyas Pandora para regalar, ¿por qué la pulsera de charms es lo primero que se te viene a la cabeza? El primer diseño se puso a la venta en febrero del año 2000 en Dinamarca. Y 26 años después, sigue estando a la moda y es una de las joyas más regaladas y con más personalidad del catálogo.

Las pulseras Pandora Moments para añadir charms son un regalazo para todas las mujeres. Pero si buscas otro tipo de regalo, en Pandora también hay muchas otras joyas originales con descuentos del 20% este Black Friday.

Pulsera de Cadena de Serpiente de Pandora Moments : el clásico absoluto en muchos joyeros. Es una cadena de serpiente con cierre de corazón y con un recubrimiento en oro de 14k, además de una base para mujeres que suelen llevar joyas doradas.Ve añadiendo tus charms y crea una pulsera única o algo de tu estilo.

: el clásico absoluto en muchos joyeros. Es una cadena de serpiente con cierre de corazón y con un recubrimiento en oro de 14k, además de una base para mujeres que suelen llevar joyas doradas.Ve añadiendo tus charms y crea una pulsera única o algo de tu estilo. Pulsera de Tenis Fina Rosa: con las fiestas a la vuelta de la esquina, esta pulsera de tenis es un regalazo. Tiene un acabado en plata de primera ley, adornado con circonitas cúbicas en color rosa y mucho brillo.

Pulseras Pandora este Black Friday con un 20% de descuento

Colgantes de Pandora con personalidad

¿Quién dijo que los colgantes son solo para el verano? En otoño seguimos llevando escotes; y si no, son una joya que le da mucha personalidad a jerséis de punto básicos o a prendas marrones, el color de la temporada. Igual que con los anillos, está muy de moda el layering, que consiste en combinar colgantes a distintas alturas para un acabado 'a capas'.

En Pandora puedes encontrar motivos románticos, formas geométricas, diseños inspirados en la naturaleza… Nos encantan los colgantes para regalar, porque es muy fácil elegir uno personalizado si conoces bien los gustos de la otra persona.

Collar Círculo Forma Orgánica en Pavé y Perla Cultivada de Agua Dulce : esta es una reinterpretación original de un collar con colgante clásico de Pandora. Combina una fila de brillante pavé engastada en un óvalo con una perla cultivada de agua dulce en el centro.

: esta es una reinterpretación original de un collar con colgante clásico de Pandora. Combina una fila de brillante pavé engastada en un óvalo con una perla cultivada de agua dulce en el centro. Collar de Cadena de Eslabones Doble Link Pandora ME: otra propuesta original para mujeres que llevan joyas llamativas y grandes. Este collar tiene dos eslabones que se abren y otros cinco eslabones entre ellos, lo que permite alargar o acortar el collar según gustos personales o prendas y añadir distintos charms.

Regala colgantes Pandora con personalidad

Pendientes de Pandora para elevar el look en segundos

Algunas tendencias van y vienen, pero otras no van a desaparecer jamás. Como los pendientes de aro, que se llevan grandes, pequeños, lisos, con detalles brillantes, plateados, dorados… Da igual quién los lleve, con qué look o para qué ocasión, que siempre son un acierto. Igual que los pendientes Pandora de botón, perfectos para las chicas que prefieren complementos discretos.

Una selección de pendientes con un 20% de descuento este Black Friday tiene diseños en plata de primera ley, acabados dorados, detalles con circonitas… Un truco para decidir: si la persona a la que vas a regalar lleva el pelo recogido casi siempre y le gustan los accesorios llamativos, atrévete con unos pendientes más largos o grandes. Si es más clásica, le gusta llevar el pelo suelto y casi siempre utiliza pendientes del mismo estilo, unos aros o unos de botón son más prácticos.

Pendientes de Aro Doble Forma Orgánica en Dos Tonos : un equilibrio entre una forma clásica y un diseño 'atrevido'. Estos pendientes tienen un doble aro en distinto tamaño, uno recubierto en plata de primera ley y otro con un recubrimiento en oro de 14k.

: un equilibrio entre una forma clásica y un diseño 'atrevido'. Estos pendientes tienen un doble aro en distinto tamaño, uno recubierto en plata de primera ley y otro con un recubrimiento en oro de 14k. Pendientes de Botón Triple Halo Corazón: uno de los diseños más vendidos de Pandora. Estos pendientes de botón en plata de primera ley son un clásico para regalar a tu pareja, madre, hermana o a una persona muy especial, con tres gemas en forma de corazón conectadas por un halo de brillante pavé.

Elige los pendientes más originales para regalar este otoño con descuento

Charms de Pandora: el regalo más personal

El clásico que estabas esperando tenía que estar en esta selección de regalos de Black Friday. Los charms de Pandora gustan a todo el mundo y probablemente sean las joyas más especiales del catálogo, con diseños de viajes, animales, aficiones, símbolos con mucho significado…

Pasando también por los charms clásicos de corazones, flores o motivos brillantes. Es el regalo perfecto para una mujer que ya tenga una pulsera Pandora como para quien empiece ahora su colección. ¿Y si aprovechas para regalar una pulsera Pandora Moments con un par de charms personalizados? ¡Regalazo!

Charm Colgante Corazones Entrelazados : dos corazones entrelazados en un mismo charm. Uno presenta un acabado dorado pulido, mientras que el otro está decorado con brillantes circonitas cúbicas para atrapar la luz. Ambos llevan un recubrimiento en oro de 14k y forman un símbolo de amor y conexión, perfecto para compartir con alguien especial.

: dos corazones entrelazados en un mismo charm. Uno presenta un acabado dorado pulido, mientras que el otro está decorado con brillantes circonitas cúbicas para atrapar la luz. Ambos llevan un recubrimiento en oro de 14k y forman un símbolo de amor y conexión, perfecto para compartir con alguien especial. Charm Colgante Triple Infinito y Familia: tres símbolos en un solo charm. Un árbol genealógico dentro de un corazón de filigrana, un símbolo del infinito decorado con brillantes circonitas y un disco con la inscripción Family. Todo elaborado en plata de primera ley, una joya perfecta para llevar siempre cerca a las personas que más quieres.

Regala los charms Pandora más originales con un 20% de descuento

Es imposible que no aciertes si compras tus regalos de cumpleaños, aniversario o cualquier celebración en Pandora, porque su catálogo está hecho para todos los gustos: para chicas más clásicas, más sofisticadas, las que prefieren joyas minimalistas, las que disfrutan con diseños atrevidos… ¡Con un 20% de descuento y consigue un -10% extra*sobre el total al comprar 3 o más joyas! ¿Cómo no vas a sentirte mejor después de hacer un regalazo así?

*Del 23/11 al 30/11. Consulta condiciones.

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