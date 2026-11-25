telecinco.es 25 NOV 2026 - 16:42h.

El consumo de frutas y verduras en Europa está por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Es necesario romper con los estereotipos que relegan al brócoli y a la alcachofa a un segundo plano y descubrir todo lo que pueden aportar, tanto desde el punto de vista nutricional como gastronómico

Apostar por productos frescos, locales y de proximidad es una forma de acercar el campo a la mesa y fomentar una alimentación más saludable

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Las frutas y verduras son esenciales para llevar una alimentación variada y equilibrada. Sin embargo, su consumo en Europa continúa por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una tendencia a la baja agravada por factores económicos y cambios en los hábitos alimenticios. Para contribuir a revertir esta situación y fomentar hábitos de vida más saludables nace el movimiento ‘Una Europa más Saludable’, una campaña de información y promoción cofinanciada por la Unión Europea e impulsada por +Brócoli y Alcachofa de España.

Uno de los objetivos de esta iniciativa es romper con los estereotipos que rodean a las frutas y verduras y recordar que son mucho más que un simple complemento en el plato. Y es que, a la hora de preparar una receta, hay alimentos que parecen ocupar siempre un segundo plano, cuando en realidad tienen mucho que ofrecer. Es el caso del brócoli y la alcachofa.

Durante mucho tiempo, el brócoli ha sido considerado una simple guarnición que acompaña a la carne o al pescado, mientras que la alcachofa también ha tenido que luchar contra la idea de ser un ingrediente reservado para determinadas recetas o temporadas. Sin embargo, ambos tienen entidad suficiente para convertirse en protagonistas de multitud de platos. Es hora de dejar atrás los prejuicios y descubrir todas sus posibilidades en la cocina cotidiana.

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Y sus virtudes van mucho más allá de su versatilidad gastronómica. El brócoli, por ejemplo, es rico en vitamina C, que contribuye a la función psicológica normal, que ayuda a mantener una función psicológica saludable, y fuente de potasio, que ayuda al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. La alcachofa, por su parte, además de destacar por sus posibilidades culinarias y por ser una excelente opción para dar variedad a nuestra alimentación, es fuente de vitamina K y rica en fibra. Dos productos que demuestran que incorporar más verduras a nuestros platos puede ser sencillo, saludable y, sobre todo, delicioso.

Del campo a la mesa: productos locales con mucho que ofrecer

Detrás del brócoli y la alcachofa hay mucho más que un alimento: hay trabajo, dedicación y un sector productor que hace posible que estos productos frescos lleguen hasta nuestra mesa. Conocer su origen y apostar por los productos locales y de proximidad nos permite acercarnos al campo y valorar todo lo que hay detrás de cada cosecha.

Además, sus posibilidades en la cocina son enormes. El brócoli puede disfrutarse al vapor, salteado, al horno o como ingrediente principal de recetas creativas. La alcachofa, por su parte, ofrece múltiples opciones: a la plancha, asada, guisada o como protagonista de platos que sorprenden por su sabor y textura.

Ninguno de los dos merece acabar arrinconado en el borde del plato ni ocupar siempre un papel secundario. Tienen sabor, valor nutricional y muchas posibilidades gastronómicas. Porque esto no es solo un brócoli ni una alcachofa: son mucho más de lo que imaginas. Deja atrás los prejuicios y descubre que su belleza también está en el interior.