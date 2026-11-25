Celia Molina 25 NOV 2026 - 10:49h.

La presentadora ha comunicado en la revista '¡Hola!' que está embaraza de nuevo, tras dar a luz a su primer hijo el verano pasado

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En junio de 2025, la periodista de Mediaset Flora González, dio la bienvenida a su primer hijo, Julio, fruto de su relación con su marido, Carlos Dato. Y, aunque tuvo un postparto complicado, en el que se le llegaron a "olvidar palabras básicas" y hasta la capacidad de "construir frases", ha comunicado, a través de una entrevista en la revista '¡Hola!', que está embarazada de nuevo.

Carlos y ella tenían muy claro que querían darle a Julio un hermanito (ha confirmado también que es un niño) y que no querían esperar mucho tiempo. Así que, pasadas las náuseas del primer trimestre - y ahora que se encuentra en un momento "muy happy" de la gestación -, Flora ha presumido de barriguita y ha confesado que ella se siente "más madre de niño que de niña":

"Es un niño y estoy encantada de tener dos"

"Se van a llevar veinte meses, no llegan a los dos años. Y te lo cuento en exclusiva: es otro niño. Creo que era la única de mi familia que quería otro chico, porque como mi hermana también tuvo un niño - se llevan tres meses entre los primos - , todo el mundo daba por hecho que ahora tocaba la niña. Yo, que tengo dos hermanas, estoy encantada de que sean dos chicos. Además, creo que soy madre de niño", ha confesado Flora.

"Le toca a mi marido elegir el nombre"

"Desde mi punto de vista, los niños son mucho más dinámicos y físicos. Las niñas creo que son un desafío mayor a nivel intelectual. Además, siento que el mundo todavía es muy duro para las mujeres y ser hombre te da un puntito de ventaja", ha añadido. En cuanto al por qué su marido y ella han esperado tan poco para lanzarse a tener otro bebé (Julio apenas tiene un año y medio de vida), la presentadora ha aclarado que ambos están muy seguros de su decisión:

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"Teníamos muy claro que queríamos un segundo hijo y que no queríamos esperar mucho. Como el primero fue cesárea, tuvimos que cumplir unos plazos mínimos de seguridad, pero en cuanto nos dieron luz verde, dijimos: "Es el momento". Ahora que estamos en plena vorágine de pañales, no dormir y papillas, si sales de ahí luego cuesta mucho más volver. La verdadera sorpresa fue que nos quedamos a la primera. Cuando le enseñé el test a Carlos, me dijo: "¿Pero de verdad?". Estamos felices", ha explicado.

Pronto habrá en casa un hermanito y Flora ha expresado sus temores en cuanto a los posibles celos su primer hijo: "Al ser tan chiquitito creo que no se va a dar mucha cuenta. El miedo que tengo ahora mismo es más por mí, porque Julio y yo pasamos mucho tiempo solos. Me da mucha pena perder esos momentos tan especiales de los dos. De hecho, llegué a dudar si ir a por el segundo pensando que no le iba a poder hacer tanto caso, aunque a la vez sé que darle un hermano es el mejor regalo que le puedo hacer", ha concluido. En cuanto al nombre de su segundo bebé, ha dicho que, como ella escogió el de Julio, ahora le toca elegir a su marido.