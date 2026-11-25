En un solo día llegaron 14 cayucos a El Hierro con 1.200 migrantes

Las lágrimas de una youtuber polaca tras no poder rescatar a 100 migrantes que iban en un cayuco rumbo a Canarias

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La oleada migratoria ha dejado un nuevo récord de 2.100 personas llegadas a la isla de El Hierro en un solo día. La más pequeña es un bebé de solo cuatro días a la que su madre dio a luz durante la travesía de uno de los 14 cayucos que fueron rescatados. Los sanitarios confirman que ambas se encuentran bien, tras superar la ruta migratoria más peligrosa. El presidente canario, Fernando Clavijo ha pedido ayuda al Gobierno central ante la emergencia que está superando los servicios de acogida de la isla.

Esta es la cifra más alta registrada en España de llegadas de estas embarcaciones en un solo día, desde que hay registros, según los últimos datos oficiales. Entre los migrantes llegados hay un fallecido, 203 mujeres y 127 menores; entre ellos la bebé recién nacida a bordo de uno de los cayucos, que partió desde las costas africanas atravesando el Atlántico hasta Canarias.

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La mujer llegó al muelle con su bebé, todavía con restos de sangre del parto en mitad del océano en el cayuco número 14 que arribó a la isla canaria de El Hierro. Ambas, aunque se encuentran en buen estado, han sido trasladadas al hospital de forma preventiva. El corresponsal de la SER ha relatado que los sanitarios que la acogieron han bromeado con la madre sobre el nombre que le iba a poner a la niña y le propusieron que le pusiera Calíope, el nombre de la embarcación de Salvamento Marítimo que facilitó su llegada a Canarias.

La imagen no cambia en el puerto de la restinga en el Hierro desde hace dos semanas cuando comenzó la incesante llegada de Cayucos lo impide. Solo el lunes llegaron siete embarcaciones con más de 800 migrantes en su interior. Sigen saliendo desde Gambia y Senegal, pese a la implicación de la Marina Senegalesa que interceptó 10 cayucos con 1.400 personas en 48 horas.

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Clavijo se queja de la acogida de menores: ninguna colaboración de "salvo País Vasco y Navarra"

Muchos de esos migrantes llegan exhaustos y deshidratados. En los puertos han recibido atención sanitaria, por parte de miembros de Cruz Roja que están realizando un enorme esfuerzo para atender esta crisis, pero el resto de España permanece sorda a los reclamos del presidente del PP, en Canarias, Fernando Clavijo.

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El gobierno canario ha vuelto a pedir ayuda ante una avalancha de migrantes que está poniendo a prueba su capacidad de acogida. Solo en noviembre han llegado a El Hierro casi los mismos migrantes que habitantes tiene la isla: 12.000 personas. Clavijo se lamentó de la falta de respuesta de las comunidades a su petición de acogida de menores: "Salvo el País Vasco y Navarra nadie está colaborando" con "las excusas de que no tienen plaza".

Desde el Gobierno central se ha apoyado con las partidas de política territorial que están destinadas a la destrucción de los cayucos y pateras. A esto se le suma el medio millón de euros que España dotó a la Marina, además de enviar refuerzos a la Guardia Civil y Policía, actuaciones que resultan insuficientes para Clavijo.

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Las acciones que se están tratando de realizar en los países de origen no están teniendo efecto. Por lo que la actuación del Frontex en los países africanos se complica y obliga a familias enteras desplazadas por las condiciones económicas en Senegal.