Maitena Berrueco 25 NOV 2026 - 05:30h.

El colectivo 'Gasteizko Arrazakeriaren Kontra' grabó esta práctica y las explicaciones de la encargada y se ha hecho viral

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Vitoria-GasteizLo ocurrido recientemente en un bar de Vitoria podría ser algo anecdótico, en un mundo en el que el racismo y la discriminación se practican a diario, en cualquier ámbito y desde las más altas instancias. Sin embargo, esos pequeños microrracismos, no por cotidianos dejan de ser denunciables.

Lo ocurrido en la capital alavesa prueba que "el racismo está tan normalizado que la gente admite sus prácticas ilegales y discriminatorias sin ningún reparo". El vídeo que se ha hecho viral demuestra que la cafetería cobra 10 céntimos más por el azucarillo solo a la gente árabe, "llamamos al boicot de este bar", claman desde 'Gasteizko Arrazakeriaren Kontra Asanblada'

A este colectivo 'le llegó la denuncia de una ciudadana refugiada, que reside en la capital alavesa, y que sospechaba que estaba siendo discriminada, "porque le pedían 10 céntimos más que al resto de consumidores, cuando pedía un azucarillo para el café", en un céntrico bar de la ciudad. Cuando solicitó la hoja de reclamaciones, "la encargada la ignoró y la trató con mucho desprecio", dado que esta persona "no habla bien castellano", puntualizan desde este colectivo.

La trampa

La maquinaria para evidenciar esta agresión racista y denunciarla públicamente se puso en marcha y "decidimos tenderles una trampa". Así, una persona del colectivo se apostó en la barra un día cualquiera, a unos metros de un ciudadano árabe, su compinche, simulando que no se conocían. Mientras grababan la escena, ella pidió un café cortado y un azucarillo extra, por lo que pagó 1,60 céntimos. Lo mismo hizo el otro cliente: café cortado, un azucarillo más y, esta vez, en su ticket, el precio era de 1,70 céntimos: "Le cobraron un recargo de 10 céntimos por el azucarillo", recalcan.

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Para que un experimento sea válido hace falta repetirlo. Lo hicieron, fueron varias veces y, en todas y cada una de ellas, a él, un joven árabe, se lo cobraban "y a mí, no": "El moro si que paga el azúcar, eh, de plus", dice en el vídeo uno de los protagonistas. Los dos decidieron entonces entrar al establecimiento hostelero y pedir hablar con la encargada. Ella al ser interpelada por este sobrecoste negó ser racista, "no tengo nada en contra de la gente árabe", se le escucha decir en la grabación, y como argumento esgrime que "incluso tengo dos trabajadoras que son árabes".

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Durante la conversación, Elisabeth del colectivo 'Gasteizko Arrazakeriaren Kontra Asanblada' recuerda que el tono, con el que la responsable del local hablaba, era "de total desprecio" y que se sucedieron las "excusas racistas" del tipo: 'Están ahí todo el día con el cigarro', 'Se aprovechan' o 'Se piden un solo y piden muchos azucarillos', entre otras. Sin embargo, lo que más le inquietó fue "la impunidad" de este tipo de acciones racistas, porque "ella podía haber mentido o negarse a darnos explicaciones", pero muy al contrario, "admite varias veces que cobran más a la gente árabe, por política de empresa".