Las autoridades han encontrado distintas imágenes que han llevado a acusarlo formalmente en un gran jurado federal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en California

Meghan Markle, "devastada" tras las acusaciones contra su padre: su entorno se pronuncia y revela cómo está afrontando la crisis familiar

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El padre de Meghan Markle, Thomas Wayne Markle, de 82 años, ha sido imputado por dos cargos de posesión de pornografía infantil en Estados Unidos, un procedimiento por el que deberá comparecer para la lectura de las acusaciones contra él en las próximas semanas en Los Ángeles y que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión federal por cada delito.

Ha sido concretamente un gran jurado federal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California el que ha formalizado el escrito de acusación contra el progenitor de la duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry, que nuevamente vuelve a estar en el foco mediático.

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Las pruebas recabadas para imputar a Meghan Markle por posesión de pornografía infantil

Según consta en el pliego judicial, en el que el acusado figura también bajo los nombres de 'Tom Markle' y 'Thomas Markle Sr.', los hechos imputados se sitúan en el condado de Los Ángeles alrededor de los pasados 30 de octubre y 4 de noviembre, fechas en las que poseía presuntamente a sabiendas negativos fotográficos de 35 milímetros con material de abuso sexual infantil que habían sido transportados mediante canales de comercio interestatal y extranjero.

Al respecto, el documento del tribunal californiano apunta que, en ambos episodios, al menos una de las imágenes intervenidas involucraba a un menor que aún no había alcanzado los 12 años de edad, detallando entre las pruebas aportadas por la Oficina Federal de Investigación (FBI) varios fotogramas específicos de dichos negativos.

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Junto a ello, el primer fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito Central de California, Bill Essayli, ha confirmado en redes sociales que las autoridades federales recibieron el pasado mes el aviso de que Markle poseía este tipo de contenido tanto en Filipinas como en dos trasteros de Los Ángeles alquilados a su nombre desde 2008, donde los agentes del FBI incautaron bajo orden judicial cerca de 78 artículos entre diapositivas, negativos y libros.

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Entre las evidencias descritas en los documentos judiciales previos figuran dos fotografías en las que un hombre adulto identificado por un testigo como el propio Markle aparece junto a una niña desnuda, otra instantánea de una menor desnuda tomada aparentemente en una cadena de moteles de Filipinas y varias imágenes adicionales en las que posa junto a menores parcialmente desvestidos.

El padre de Meghan Markle permanece en prisión sin derecho a fianza

Actualmente, el padre de Meghan Markle permanece actualmente encarcelado bajo custodia federal y sin derecho a fianza en una prisión de Florida después de que fuera detenido por segunda vez tras manipular y quitarse el dispositivo electrónico de localización que portaba en régimen de arresto domiciliario desde su detención inicial.