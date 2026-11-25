La hipótesis de que El Ruso siga escondido en Oviedo 15 días después de su desaparición ahora gana fuerza entre los investigadores

La Policía recurre a expertos que reconstruyan el perfil de El Ruso, el fugitivo más buscado de España: su personalidad y su huida

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Oviedo15 días. Se cumplen 15 días desde que Manuel Ferrero, conocido como El Ruso, causase el caos en Oviedo tras protagonizar un tiroteo y una explosión mortal en el barrio de Villafría. Aquel martes 10 de noviembre, este hombre disparaba indiscriminadamente a una vecina de 17 años que salía de su vivienda al instituto y, después, colocaba una mochila bomba en su portal.

El explosivo causaba la muerte de un policía, un agente canino y hería de gravedad a un Tedax. Justo después, El Ruso se daba a la fuga. Desde entonces, la Policía intenta dar caza al considerado como 'el fugitivo más buscado de España'. Durante la presentación del Dispositivo Operativo de Navidad del Plan Comercio Seguro 2026-2027, el Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Asturias, el comisario Miguel Ángel Díaz Suárez, declaraba a los medios que desde la Policía se continuaba trabajando en el dispositivo de búsqueda de este criminal.

La implicación de los agentes en la búsqueda de El Ruso

Además, el comisario confesaba lo implicados que estaban todos los agentes debido a la conmoción que se vivía en el Cuerpo tras el ataque perpetrado por El Ruso en el barrio ovetense de Villafría: "El fallecido y el herido son compañeros y amigos de muchos de nosotros y estamos implicados al 200%".

Durante estas dos semanas y un día, los agentes no han descansado para intentar dar con cualquier pista que pueda dar con el paradero de Manuel Ferrero.

El Ruso sigue escondido en Oviedo, según sospechan los investigadores

Los policías han rastreado su huella digital, han interrogado a su pareja, han analizado minuto a minuto las cámaras de seguridad de la zona, han reconstruido su rutina diaria, han inspeccionado el alcantarillado del barrio de Villafría y hasta le han buscado por los montes y las zonas rurales de Asturias. Por eso, ahora gana fuerza entre los investigadores la hipótesis de que el huido siga escondido en Oviedo, según ha informado 'LNE'.

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Los policías buscan cualquier pista que pueda facilitar el paradero de El Ruso. Por eso, también se ha enviado a Asturias a dos especialistas de la Sección de Análisis de Conducta de la Policía Nacional para reconstruir la personalidad y los hábitos de Manuel Ferrero.

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Como informan medios locales, estas profesionales analizan el perfil de El Ruso. En dichos trabajos se ha conocido los problemas psiquiátricos que padecería este hombre, lo afectado que estaría por la muerte de su madre y, también, su presunta adicción a algunas sustancias ilegales.

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Reconstruyen el día a día de El Ruso

Dónde fue, cómo escapó y en qué lugar se encuentra, son algunas de las preguntas que la Policía Nacional y la Guardia Civil tratan de resolver. Para ello, los agentes han comenzado a analizar también las cámaras de seguridad del barrio de Villafría.

Los investigadores recapitulan las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona y analizan cómo fueron los días previos al ataque. Según informa el medio de comunicación 'El Comercio', las imágenes de las cámaras de seguridad y tráfico de Oviedo "se han convertido en un material de enorme valor".

A través de estas imágenes, los investigadores tratan de reconstruir cómo eran los días y la rutina de El Ruso los días y semanas previas a que protagonizase este tiroteo y esta explosión que ha causado el caos en Oviedo.

Su búsqueda

Según han informado fuentes cercanas al caso, los agentes también han rastreado Villafría, Grado y otros puntos de la región de Asturias en busca de este fugitivo. A través de controles de carretera, inspección del alcantarillado y búsqueda en distintas localidades y zonas rurales asturianas, los agentes tratan de dar con cualquier pista que pueda dar con el paradero de este hombre que se dio a la fuga tras colocar el explosivo en el portal de Oviedo, detallan desde 'LNE'.

Precisamente, el dispositivo se ha desplazado hasta otros puntos de la geografía española como la Cataluña. Tras recibir varios avisos en la localidad catalana de Manresa, la Policía aclaraba que el fugitivo no se encontraba en ninguno de los puntos donde varios testigos lo localizaban.

Oviedo pide responsabilidad y respeto a quienes dejan mochilas abandonadas mientras se busca a El Ruso

Por su parte y al no encontrar ninguna pista que pueda dar con el paradero de El Ruso, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y el respeto a las personas que dejan mochilas o maletas abandonadas en Oviedo estos días, mientras se mantiene activa la búsqueda del presunto responsable de la muerte de un agente de la Policía Nacional el pasado martes, apodado como 'El Ruso'.

Ante esta situación, Canteli ha señalado que es "inevitable" que la gente "tenga miedo" ante la aparición de estos bultos abandonados y ha pedido a quienes lo hacen de manera intencionada que actúen con responsabilidad. Quien deja una maleta en la calle Uría, ha dicho, "no la deja por casualidad" sino para "hacer daño y para molestar", por lo que ha pedido "un poco de respeto".