Óscar 'El Ruedas' llena de flow el plató de 'Factor X' con su espectacular rap: "Vengo a romper límites"

Óscar es un 'guerrero' y acude a 'Factor X' a estas primeras audiciones con la finalidad de conseguir convencer al máximo número de jurados posibles. Su nombre de guerra es 'El Ruedas'. "No sé si adivinas por qué", bromeaba el propio Óscar mirando a su silla de ruedas y convincente de que nada le va a parar hasta conseguir lo que quiere: triunfar en la música. Su género favorito es el rap y es eso lo que ha hecho: rapear.

Y es que Óscar sufrió de pequeño una sepsis meningocócica, un derivado de la meningitis que provoca que las bacterias infecten el tejido que cubre tu cerebro, además de la médula espinal, causando inflamación. Esto puede llevar a diversas consecuencias, entre las que están acabar en silla de ruedas. "Soy muy feliz, he vivido toda mi vida así. No conozco mi vida de otra forma y no lo cambiaría por nada", asegura Óscar.