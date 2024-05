Marina Ruiz le agradece a Omar Sánchez su apoyo en 'Factor X': "Siempre quedará el recuerdo"

Vanesa Martín, Willy Bárcenas, Abraham Mateo y Lali no quisieron apostar por Marina Ruiz, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y exconcursante de 'Pesadilla en El Paraíso', y le dieron todos un "no". Pese a no pasar a la siguiente fase, la influencer no se ha quedado con un sabor amargo de la experiencia y ha explicado en sus stories de Instagram que está feliz por haberlo intentado y por todos los piropos que le están llegando desde que se emitió su actuación.