Emoción a flor de piel durante la elección del equipo de Abraham Mateo con uno de los familiares: "¿Puedo darle un abrazo?"

Ryan Chapman era el primero del equipo de Abraham Mateo en subirse al escenario, asegurando estar "nervioso" y con las ganas de sentarse en una silla. 'Take me to church' era su tema elegido y con su actuación levantaba al plató y conquistaba a Abraham Mateo, que no dudaba en darle una de las sillas: "Estoy muy orgulloso de tí". Como también al jurado.