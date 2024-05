'Taburete' revoluciona con su actuación en directo: Willy Bárcenas conmueve a sus compañeros de 'Factor X' con sus palabras

El grupo levantaba al público y su fuerte aplauso. "He sentido muchos nervios, no me quiero imaginar lo que tiene que salir aquí como una primera actuación y sin experiencia", decía Willy Bárcenas y dedicaba unas bonitas palabras a sus compañeros: "Lo he disfrutado mucho, veros allí me ha hecho mucha ilusión, ya sois parte de mi familia".