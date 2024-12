"Hacía tiempo que no me ponía yo unas ondas así y la verdad es que me apetecía", dice la actriz Elena Furiase cuando le preguntamos por su look. No cabe duda de que este corte de pelo está de moda y las estrellas lo saben y lo lucen con orgullo en esta trigésimo gala de los Premios Forqué. "Parece tendencia", comentan María Verdoy y Antonio Santana tras ver a las invitadas con este look. Parece que ha gustado tanto que la presentadora se plantea llevarlo estas navidades.