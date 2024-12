Nieto no parece haber sufrido ninguna fractura o daño de gravedad, aunque no ha ido al médico para evaluar el alcance de sus contusiones. Tras la caída, con mala cara y el rostro visiblemente desencajado, ha reconocido no encontrarse bien.

El golpe que se ha dado en la cabeza y en el cuello podría haberle provocado un latigazo cervical y ser la causa del malestar que siente en estos momentos. "He venido, Tania ha hecho la comida y me he tenido que acostar. No me encuentro bien. Me he tenido que echar un poco y ahora que se ha enfriado tengo un dolor...", comenta a sus seguidores tras este accidente que podría haber documentado con su cámara, pues se llevó la gopro y estuvo grabando durante todo el día.