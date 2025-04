"Deja la puerta abierta a una conversación. Él parece que ha sanado... Ahora falta ver qué tiene que decir Jessica", comentaba ella mientras el empresario terminaba de salir de plató entre confidencias con Patricia Pérez y Antonio Rossi, con los que se mostró más cariñoso. Poco después, Santi daba paso a la modelo con un error que no pasaba desapercibido para nadie ...

"¡Jessica Peleteiro!" , la llamaba sin querer. Una equivocación que la que fuera Miss Sevilla se intentaba tomar con humor y que rápidamente llamaba la atención de Jota Peleteiro , que ya estaba fuera de plató y que solo se pudo ver fuera de cámaras , pues él ya no se encontraba en plano. Mientras la exconcursante de Supervivientes se reía y 'regañaba' con mucha gracia a Santi, el exfutbolista no perdía detalle de lo que ocurría en plató .

Lo hacía mientras se desplazaba hacia la salida, pues no pretendía quedarse a escuchar lo que su exmujer tenía qué decir. Eso sí, no pudo evitar esperar unos segundos y voltear la cabeza para ver entrar a Jessica Bueno. Lo hacía entre risas cómplices con Ajla Peleteiro. No sabemos si por la tranquilidad que sentía después de la entrevista o si por ese error - el de Santi Acosta llamando "Jessica Peleteiro" a la colaboradora- que tantísimo resonó en plató.