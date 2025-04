Mar Flores comete un error al dar un dato sobre el hijo de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio

Mar Flores lleva años sin hablar abiertamente de su vida personal y apenas da algunas pinceladas de la misma. Una regla que no se ha soltado con la llegada al mundo de su primer nieto, Carlo Junior, hijo de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio . En los eventos a los que ha acudido desde que nació el bebé ha rechazado hablar de su papel como abuela en la mayoría de las ocasiones y no ha compartido en Instagram ninguna foto junto al bebé o mostrando que lo ha visitado en el piso que comparten su hijo y la hija de Terelu Campos.

"Está fantástico, he ido a verle ayer, antes de venir, y la verdad que es que me muero cada vez que le veo, pero no te digo nada que no te digan otras abuelas", le decía la tía de Laura Matamoros a la reportera de 'Europa Press' que le preguntaba por su nieto. Esa misma periodista le recordaba que el pequeño iba a cumplir cuatro meses de vida esa misma semana, pero la modelo le corregía y le decía que ya tenía cinco meses.