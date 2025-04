Maite Benítez emite un comunicado sobre Violeta Crespo tras el dardo de Daniela Cano

Los fans del team azul y de las 'fresis' han vuelto a enfrentarse en la red social X a raíz de unas declaraciones de Violeta Crespo en su canal de mtmad y la consiguiente respuesta de Daniela Cano . En la plataforma de Mediaset, la novia de Edi Insua aseguraba que ella la justa ganadora de ' Gran Hermano ' y no Juan Quintana, pero que no había obtenido el apoyo de la audiencia porque Miguel Frigenti la llamó creída en el mítico juicio que se organiza siempre al final de cada edición.

"Me hace gracia la gente que va de ofendida por la life [vida]. Me pregunto cómo tendría que estar yo cuando la Viorhino soltó barbaridades por su boca. Y que diga que se le robó el premio cuando los protas fuimos YO, M, O y R. Aún se le olvida que la vendió Casper en el mtmad de Fani", tuiteaba Daniela en respuesta, resaltando que, en su opinión, los verdaderos protagonistas de la edición fueron Maica Benedicto, Óscar Landa, Ruvens y ella misma, y recordando que la defensora de campaña de Violeta, Maite Benítez, la había criticado duramente antes de aceptar ese puesto.

Daniela ha adjuntado el vídeo en el que Maite cargaba contra la amiga de Nerea Minguela , en el que decía: "Empezó ella a escribirle a Suso [Álvarez] y no solo este año, es que lleva desde 2019. Y como su madre dice: 'La niña, la niña...'. La niña tiene 23 años, cariño: tonto, tonto, mierda, mierda, que para lo que quiere es la más lista. Así que no vayas aquí con la carpeta de que estás enamoradísima de Edi porque te tienes que meter el dedo en el ojo para que te salga una lágrima y a las dos segundos vuelves a sonreír, no eres natural".

"¿Todavía estáis con el tema de la jefa de campaña de Violeta? ¿No sabéis avanzar en la vida? La relación que tengo con Violeta no tiene nada que ver con todos los comentarios e historias que estoy viendo. En su momento pedí perdón en varias ocasiones, creo que mucha gente todavía no es capaz de pedir perdón, pero sí de seguir metiendo mierda. No sé, tengo mi vida, mi trabajo, mis cosas y no me estoy metiendo con nadie. Estaría bien eso de cerrar etapas y avanzar en la vida", dice la cántabra en su comunicado.