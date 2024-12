Por si su reencuentro en plató no fuera evidente y las declaraciones de amor que se hicieran en público, el de Badalona también ha querido dar su punto subjetivo de lo que ha ido viendo entre ellos . No es ningún secreto para nadie a estas alturas, pero Jorge Javier se ha mostrado rotundo al respecto y ha opinado de esta nueva pareja surgida en la columna en la que escribe en la revista 'Lecturas'.

"Ambos son guapísimos", asegura y eso a él le ha hecho hacer una reflexión de cómo llevaría toda esta situación poniéndose en el lugar de ellos y en las pasiones que despiertan. "Yo no quiero enamorarme de un guapo porque me conozco y sé que me echaría la vida a perder. Qué pesadilla tener un novio que sea objeto de deseo de media humanidad", ha escrito siendo este un claro mensaje para Violeta.