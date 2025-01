Carmen Borrego, feliz con la relación de su hijo y María 'La Jerezana': "Me encantan sus besos furtivos"

La madre de José María Almoguera ha reconocido en el plató de '¡De viernes!' que le encantan "los besos furtivos" entre su hijo y la de Cádiz y que está enganchada a esta edición: "Me encantan esos besos furtivos que se dan, me gustan mucho más que los que se dan en la cama. Me parecen divertidísimos esos compañeros haciendo el reptil para intentar pillarles in fraganti".