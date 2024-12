Emma García recibe una llamada en directo: "Es nuestra directora, se ha quedado encerrada en el baño"

Nada más confirmar la participación de Álex Ghita en 'GH DÚO', Emma García recibía una llamada en su teléfono móvil que paraba la escaleta en seco. Era Eva Espejo, la directora de 'Fiesta', que pedía ayuda a la presentadora: "Hemos vuelto de la publicidad y nuestra directora no está aquí, no os lo vais a creer pero me está diciendo que se ha quedado encerrada en el baño".